اقتراح برلماني لتشكيل لجنة لمتابعة البنى التحتية في «غرب عبدالله المبارك»

وطن النهار

قدم النائب سعد الخنفور الى مجلس الأمة اقتراحا يقضي برغبة بانشاء لجنة وزارية، تحمل اسم - اللجنة الوزارية العليا المؤقتة - وتتولى مهام متابعة الانتهاء من الأعمال كافة المتعلقة بنقص الخدمات والبنى التحتية والمعوقات كافة الموجودة حاليا والأخرى التي قد تطرأ مستقبلا في منطقة غرب عبدالله المبارك.

وقال في صدر اقتراحه: على الرغم ان منطقة غرب عبدالله المبارك تحتوي على اكثر من 5200 قسيمة سكنية ويصل عدد ساكنيها الى اكثر من 15ألف نسمة لكن ما زال قاطنوها يعانون من نقص الخدمات ما اجبر الكثير منهم على بناء قسيمته والسكن مضطرا في المنطقة حتى يتخلص من شبح ارتفاع اسعار الايجارات التي التهمت ميزانيته.

وأضاف: وعليه وبسبب تشابك الاختصاصات بين الوزارات والجهات الحكومية للمشاكل الخدمية التي يعاني منها ابناء المنطقة، اقترح انشاء لجنة وزارية، تحمل اسم - اللجنة الوزارية العليا المؤقتة - وتتولى مهام متابعة الانتهاء من الأعمال كافة المتعلقة بنقص الخدمات والبنى التحتية والمعوقات كافة الموجودة حاليا والأخرى التي قد تطرأ مستقبلا في منطقة غرب عبدالله المبارك كما هو مبين في المادة الثالثة، وأن يكون تشكيل - اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء (الاسكان، الأشغال العامة، الصحة، المالية، الكهرباء والماء، والداخلية، وممثلين عن بلدية الكويت، الادارة العامة للمرور، بنك التسليف، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) ويحق لرئيس اللجنة دعوة اي من الوزارات والجهات الأخرى للانضمام لعضوية اللجنة.

وجاء في الاقتراح ايضاً: تتولى اللجنة المهام والاختصاصات ولها الحق في وضع برنامج عملها والآلية التي ستعمل بها للانتهاء من الاختصاصات كافة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل اللجان، مبينا ان الاختصاصات تضم الانتهاء من تسليم المبنى الصحي، والنظر في تأجيل قسط بنك الائتمان لمدة سنة بداية من يناير 2021 ويشمل ايضا المواطنين الذين تم ايصال التيار الكهربائي لقسائمهم. وخفض قيمة قسط بنك الائتمان على الا تتجاوز نسبة الاستقطاع 5% من صافي الراتب. وتمديد بدل الايجار لمدة عام بداية من فبراير 2021 وعدم ربط الوقف بايصال التيار الكهربائي.

وقال ان من بين المهام ايضاً: القضاء على مشكلة عدادات الكهرباء وشراء اهالي المنطقة عدادات من حسابهم الشخصي، والانتهاء من انجاز طريق 6.5 مع الانتهاء من مداخل ومخارج المنطقة كافة على الطرق المحيطة كافة بما فيها الانتهاء من وصلة 600 متر. والانتهاء وتسليم المدارس كافة لجميع المراحل المخطط لها من قبل وزارة التربية مع بقية المباني. وانشاء وافتتاح مخفر في المنطقة. وتكثيف الانتشار الأمني للدوريات في المنطقة لفرض السيطرة الأمنية بعد حالات سرقة الكابلات الأخيرة. اضافة الى الاسراع في الانتهاء من عقد انارة شوارع المنطقة. والانتهاء من اعمال الصرف الصحي كافة للمنطقة، والاسراع في تنظيف المنطقة وازالة الرمال ومخلفات البناء وغيرها، والانتهاء من تشجير الشوارع وتجهيز الحدائق كافة المخطط لها.

