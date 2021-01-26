«الخدمة المدنية» لتعديل كشوفات مكافأة الصفوف الأمامية

وطن النهار

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن قيام الديوان بمخاطبة 21 جهة حكومية و4 قطاعات عسكرية بشأن استكمال الكشوف الخاصة بمستحقي مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأمهل الديوان في بيانه الجهات الحكومية اسبوعا من تاريخ المخاطبة للرد على الديوان وتزويده بكشوف المستحقين وفق الفئات المحددة.

وأشار الى وجود بعض الملاحظات الجوهرية في كشوف سابقة تم ارسالها للديوان دون اعتمادها من المسؤول او وكلاء القطاعات المعنيين، وتمت اعادتها الى تلك الجهات لمزيد من التدقيق واعتمادها بشكل رسمي، لافتا الى توجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن باحالة اي شبهات تلاعب في كشوف مكافأة الصفوف الأمامية الى هيئة مكافحة الفساد، حفاظا على الأموال العامة وضمان وصول المكافأة للمستحقين.

