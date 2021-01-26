الجلاوي: شهادة لضمان تنقل السلع بسرعة وإنسيابية بين دول الخليج

وطن النهار

شدد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي على «ضرورة توحيد المقاييس واللوائح بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي من هيئة التقييس والهيئة العامة للبيئة وجميع الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها، واصدار شهادة خاصة بكل جهة».

وعلى هامش مشاركته في اللقاء الثاني لوزراء التجارة مع مديري ادارات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة موضوع التجارة البينية بين دول المجلس، والذي عقد افتراضيا امس، اشار الجلاوي الى انه «من خلال تلك الشهادة تتنقل السلع بسرعة وانسيابية بين المنافذ البينية دون الحاجة لأخذ موافقات مرة اخرى بجهة المقصد من الجهات ذات العلاقة بالقيود غير الجمركية».

