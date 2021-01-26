«فنار» هنأ الفائزين بـ«قادة كبار»

وطن النهار

هنأ مركز الكويت لتوثيق العمل الانساني «فنار» ابناء الكويت الفائزين في تصنيف الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية لعام 2020 في نسخته الثانية والذي تنظمه الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية. وحل في مقدمة التصنيف ضمن الفئة الفخرية (قــادة كـبــار... في سجل الخالديــن) سمو امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد- رحمه الله وطيب ثراه- بالاضافة الى 11 شخصية كويتية ضمن فئات التصنيف الأخرى.

وقال رئيس مركز «فنار» د. خالد الشطي بهذه المناسبة: ان هذا التصنيف اضافة جديدة تسجل باسم الكويت في سجل العمل الانساني الذي جُبل عليه اهل الكويت منذ القدم، وعرفوه وتوارثوه الأبناء والأحفاد من الآباء والأجداد، حتى استحقت الكويت تسميتها من قبل الأمم المتحدة في 9/9/2014 بمركز العمل الانساني، ومنح سمو اميرها الراحل- رحمه الله- لقب قائد العمل الانساني. وأضاف ان هذا التصنيف يسطر لمسة وفاء لأبناء المنطقة العربية وعلى رأسهم ابناء الكويت وفاء لما يبذلونه من جهود طيبة لتبقى اعمالهم خالدة في سجل التاريخ، لتحفيز المبدعين من اصحاب العطاءات المتعددة وتقديرهم عبر معايير احترافية.

