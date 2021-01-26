الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين نفذت العديد مــن الفعاليات للتصدي للجائحة

وطن النهار

تعتبر الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي وتصنف كإحدى جمعيات النفع العام المشهرة رسميا للعمل على تقديم الدعم والمساندة وتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات لتحقيق الأهداف العامة للدولة بشأن رعاية وخدمة وتأهيل المسنين.

ورغبة منا في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية وتقوية اواصر العلاقات المهنية والاجتماعية مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وتوثيقاً وتقديراً للجهود التي قام بها أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري في الكويت إبان هذه الجائحة ، نظمت الجمعية الانشطة والفعاليات والبرامج عن طريق أنظمة وشبكات التواصل الألكتروني عن بعد، ووفقاً للضوابط الصحية المقررة من قبل السلطات الصحية بالكويت مع الالتزام بضوابط مجلس الوزراء الخاصة بالتجمعات وقت إقامة الفعاليات لتحقيق أسمى الاهداف التي من اجلها أنشئت الجمعيات الخيرية في بلدنا الحبيبة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله .

نفــذت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العديــد مــن الفعاليات والبرامـج والأنشـطة التي تم من خلالها ترجمة توجيهات رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم طاهر البغلي بأهميــة تفعيــل وإبراز العمل التطوعي الذي ينعكس ايجابياً على شرائح المجتمع والمؤسسـات الخيـرية والانسانية والمدنية.

