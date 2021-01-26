البغلي: توزيع «150 لابتوب» على أبناء المسنين وأحفادهم للتخفيف من أزمة تفشي «كورونا»

وطن النهار

دشنت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، المشروع الخيري (نعم نهتم بتعليمكم عن بُعد)، في مجمع الافنيوز التجاري، لصالح أبناء المسنين النزلاء في دور الرعاية التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، واستهدف المشروع توزيع 150 جهاز لابتوب على أبناء وأحفاد المسنين، بالتعاون بين الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وشركة لاند مارك.

في هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي حرص الجمعية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني للتخفيف من تداعيات ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد ورفع الأعباء عن كاهل ابناء المسنين النزلاء في دور الرعاية التابعة لوزراتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ولاسيما بعد اعتماد وزارة التربية في بدء العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 من خلال نظام التعليم عن بعد في هذه المرحلة الاستثنائية التي يشهدها العالم والكويت في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار البغلي إلى أن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تنهل رؤيتها وتوجهاتها من منبع العطاء الكويتي المغروس منذ الأزل في هذه الأرض الطيبة مستنيرة بعطاءات القيادة السياسية وتوجهاتهم ونداءاتهم المستمرة للعطاء والسخاء، مؤكدا حرص الجمعية على دورها في تعزيز الشراكة المجتمعية.

واشاد البغلي بالتعاون مع السوق المركزي لاند مارك في مبادرته وتعاونه مع الجمعية وتبرعه السخي بـ 150 لابتوب لتوزيعها على أبناء المسنين واحفادهم.

وفي الختام تمنى البغلي لابنائه وبناته الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح والازدهار وخدمة ورفعة بلدهم في كل المجالات والمحافل.

ومن جانبه قال نائب رئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن محمد إن المشروع تحت شعار «نعم نهتم بتعليمكم»، ضمن الشراكة الاجتماعية بين مؤسسات العمل الخيري والقطاع الخاص.

وأضاف علي حسن أن المشروع يشمل تخصيص جهاز لابتوب الى عدد من احفاد وأبناء كبار السن الذين يتلقون الرعاية المنزلية من ادارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن في وزارة الصحة وأجهزة اللابتوب دعم لصالح المسنين وتعزيز دورهم في الاسرة والمجتمع ولتسليط الضوء على دور كبار السن في الاسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن المسن هو بركة البيت وبركة الاسرة والتكريم يستهدف خدمة المجتمع وتسليط الضوء على أهمية البر بكبار السن.

وتمنى علي حسن أن يكون هذا أول تعاون بين العمل الخيري والقطاع الخاص وليس الأخير، معلناً عن توزيع 150 جهازاً في جميع محافظات الكويت مع الالتزام الكامل خلال النشاط بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في الاشتراطات الصحية، من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، مع الحرص على أن يكون عدد الحضور أقل من 50 شخصاً.

