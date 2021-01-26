مساومات سياسية تُهدد «الدين العام» المتعثر

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن صعوبة في التفاوض الحكومي النيابي في ملف تمرير قانون الدين العام الذي يمثل طوق نجاة لمعالجة السيولة الحكومية المزمنة التي تعانيها الحكومة منذ تفشي تداعيات فيروس كورونا.

ولفتت الى ان مساومات سياسية شهدتها مفاوضات تمرير القانون، مشيرة الى ان تلك المساومات من الصعب قبولها، ان لم يكن مستحيلاً. وأضافت ان الحكومة راعت الملاحظات النيابية التي وردت على القانون المقدم للنواب، والمتمثلة في وضع خطة واضحة لكيفية سداد اقساط الدين من ناحية وبيان اوجه انفاق الدين العام بدقة.

وأشارت الى ان تعثر تلك المفاوضات من شأنه ان يخلق مزيداً من الضغط على الميزانية العامة للدولة والدفع بها نحو التوسع في نقل اصول الاحتياطي العام غير السائلة الى صندوق الأجيال القادمة، بالاضافة الى صعوبة تدبير الأموال الكافية لسداد التزاماتها الطارئة والمتمثلة في الدعومات والرواتب.

وارتأت المصادر انه مع غياب مفاوضات جادة بين الطرفين، قد يدفع الحكومة لاستخدام ادوات اخرى، لانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية والتي لم تشهدها الكويت من قبل.

وتستهدف الحكومة تمرير قانون الدين العام بقيمة 20 مليار دينار من البنوك العالمية والاقليمية والمحلية التي ابدت جميعها استعداداً كبيراً لاقراض الكويت، بغرض تمويل عجز الميزانية من ناحية وتمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية الملحة والتي قطعت الكويت فيها شوطاً طويلاً ولم يعد بالامكان التوقف عنها.

