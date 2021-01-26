التراجع عن «الخصخصة».. طعنة في ظهر القطاع الخاص

مال وأعمال

أبدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، تعجبها من زيادة رأسمال عدد من شركات القطاع العام التي كانت احد الأسباب الرئيسة في استنزاف سيولة الاحتياطي العام خلال السنوات الماضية، بسبب خسائرها المتراكمة والمقدرة بمئات الملايين، ولم تفلح جميع محاولات اصلاحها وأثبتت عدم جدواها الاقتصادية وغياب قدرتها على تحقيق النجاح على المستويين المالي والاداري.

وأشارت الى ان تناقضاً حكومياً واضحاً في التعامل مع الشركات الخاسرة، موضحة ان الشركات الخاسرة في العديد من الدول مصيرها التصفية او بيعها للقطاع الخاص لادارتها وفق منهجية منظمة تراعي احتياجاتها الادارية وتعزيز قدراتها التسويقية للانتقال بها الى الربحية بدلاً من الخسائر المزمنة التي تعانيها.

وقالت المصادر ان رفع رؤوس اموال الشركات الخاسرة، هو بمثابة طعنة للجهود الحثيثة التي طالبت بتخصيص شركات القطاع العام الخاسرة والتي كبدت ميزانية الدولة الكثير من الخسائر على مدى السنوات الماضية. ولفتت الى ان برنامج التخصيص الذي تبنته الحكومة وتم ايقافه، كان له بالغ الأثر في تحسين الكثير من الشركات العاملة في قطاعات كثيرة بالدولة، ضارباً المثل بشركتي «زين» و«أجيليتي» اللتين تمكنتا من تحقيق ارباح قياسية خلال الفترة الماضية وعززت تواجدها في السوق المحلي والاقليمي والعالمي وأنعشت ميزانية الكويت بمليارات الدنانير وقتها.

وتسائلت المصادر: ما الجدوى من زيادة رؤوس اموال شركات لم تفلح في تحقيق الاستراتيجية المطلوبة منها حتى يومنا هذا؟، في وقت حققت الشركات التي تم تخصيصها بشكل كامل او جزئي نتائج قياسية وحققت قيمة مضافة وحقيقية للاقتصاد.

وقالت ان خصخصة شركة البورصة، على سبيل المثال، حولت بورصة الكويت من المحلية الى العالمية وسعت الى اضافة منتجات وأدوات مالية جديدة يستفيد منها المتداولون، ناهيك عن الأموال المحصلة من نتاج عملية التخصيص في خزينة الدولة.

بدوره، اوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر ان ضخ المزيد من الملايين في شركة خاسرة ولا حاجه استثمارية او خدمية لها هو قرار غير موفق.

وأضاف البدر في رد على سؤال لـ«النهار» عما اذا كان قرار زيادة رؤوس اموال بعض الشركات مضيعة للوقت ام انه قرار سليم، بالقول ان وسائل المواصلات الحالية المنافسة من شركات نقل او التاكسيات والسيارات الخاصة كافية لتغطية حاجة السوق.

وفيما يتعلق بالحلول، اشار البدر الى انه من الأجدى للسوق والاقتصاد والمال العام، اما تصفية الشركه او اعادتها الى القطاع الخاص كما كانت منذ تأسيسها!

