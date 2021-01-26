جوازات سفر «كورونا».. التنسيق الدولي يضرب أحلام التحليق

مال وأعمال

في الولايات المتحدة حصل الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات على بطاقات اما ورقية كدليل على تلقيهم اللقاح وتقديمه لمن يهمه الأمر لتسهيل حياتهم اليومية فيما يبدو انه عالم ما بعد «كورونا»، او رقمية مثلما فعلت «لوس انجلوس» عبر تطبيق من شركة Healthvana، لحفظ الملفات الطبية للذين تلقوا اللقاح على الهاتف. لكن من يمكنه الوثوق بهذه البيانات الموجودة على التطبيق او معالجتها كدليل على التطعيم.

لا يوجد تنسيق دولي او وطني حالياً بشأن افضل الممارسات لاصدار تصاريح اللقاح، لذلك لا تملك الشركات التي تنظم احداثاً كبيرة سلطة الرجوع الى ما هو قانوني وما هو اخلاقي عند اختيار سياساتها وتقنياتها.

ولم توافق ادارة الغذاء والدواء الأميركية على اي شركات خارجية لتقديم نتائج التطعيم في الوقت الفعلي. واجتمعت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية تتناول الموضوع هذا الأسبوع، لكنها لم تنشر نتائجها.

وفي الوقت الذي تحفز صناعة الطيران بشكل خاص جوازات سفر كوفيد لتسريع عودة السفر مرة اخرى بعد خسائر فادحة تكبدتها صناعة النقل الجوي، شاهدت شركات الطيران اشخاصاً يقدمون اختبارات «كوفيد-19» مزيفة او معدلة بالفوتوشوب حتى يتمكنوا من السفر.

وقال نائب الرئيس الأول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي نيك كارين «ان العالم يميل لايجاد شيء ما قادر على توضيح انك قد اجريت الاختبار او اللقاح حتى تتمكن من السفر»، مضيفاً انه «لا يمكننا القيام بذلك يدوياً لكوكب الأرض بأكمله. في النهاية نحن بحاجة الى الرقمنة»، وفقاً لما ذكره لشبكة «CNBC» وكشفت «طيران الامارات» هذا الأسبوع انها ستستخدم تطبيقاً طوره الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا»، يسمى Travel Pass للتحقق من اختبارات «كوفيد-19» قبل السفر من دبي. ويأمل اياتا، ان يقلل النظام من عدد الطوابير الطويلة في المطارات اذا اضطر الموظفون الى تقييم السجلات الورقية يدوياً. ويرى البعض انه ليس من المنطقي ان يتمكن حارس الأمن او المسؤول من الوصول الى التفاصيل الطبية الموجودة عادةً على البطاقة الورقية، مثل اللقاح او الاختبار الذي حصل عليه الشخص ومكان التطعيم، وبدلاً من ذلك، يجب ان يكون النظام بسيطاً مثل مسح الرمز الشريطي والحصول على نعم او لا.

