1.8 تريليون دولار ارتفاعاً في ثروات الأثرياء في 2020

مال وأعمال

عزز اثرياء العالم ثرواتهم بقوة خلال العام الماضي الذي شهد بداية جائحة «كوفيد - 19»، على الرغم من معاناة اغلب سكان العالم من ارتفاع البطالة وتراجع النمو. وخلال 2020، اضاف اغنى 500 شخص في العالم 1.8 تريليون دولار الى اجمالي صافي ثرواتهم، لتصل حالياً عند 7.6 تريليونات دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات. او ما يعني ارتفاع ثرواتهم بنسبة 31%، مسجلة اكبر زيادة سنوية في تاريخ المؤشر البالغ ثماني سنوات. وحالياً، يمتلك اغنى خمسة افراد ثروات تزيد على 100 مليار دولار، في حين تبلغ ثروة العشرين التالين لهم في الترتيب 50 مليار دولار على الأقل. وخلال العام الماضي كان «جيف بيزوس» مؤسس «أمازون دوت كوم» الأكثر ثراءً في العالم، وفي المركز الثاني جاء المدير التنفيذي لـ «تسلا» «ايلون ماسك»، بدعم من زيادة قيمة شركته بصورة كبيرة، لكن حالياً يعد «ماسك» الأول مع تجاوز ثروته 200 مليار دولار.

