«إيكويت» مددت العقد المُبرم مع «المعادن»

مال وأعمال

أعلنت شركة المعادن والصناعات التحويلية عن تمديد عقدها المُبرم بتاريخ 22 يناير 2017 مع شركة إيكويت للبتروكيماويات بشأن معالجة وشراء مواد سكراب البلاستيك.

وقالت «معادن» في بيان للبورصة إن العقد تم تمديده حتى تاريخ 21 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة أن سعر شراء مواد سكراب البلاستيك متغير ويعتمد على السعر الحالي لبيع البلاستيك الخام في الكويت.

وبينت «معادن» أنه يمكن تحديد الأثر المالي للعقد في الوقت الحالي على البيانات المالية للشركة؛ نظراً للتطور الحاصل المذكور أعلاه، وسوف تنعكس إيرادات العقد على البيانات المالية خلال مدة تمديد العقد.

