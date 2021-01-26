البورصة خضراء بقيادة الأسهم الصغيرة

مال وأعمال

واصلت البورصة ارتفاعها الشمولي بدعم من عمليات الشراء القوية على الاسهم الصغيرة الاستثمارية، والتي اسهمت في تحريك المياه الراكدة في البورصة خلال جلسة الامس، وذلك استمرار التأثير الايجابي للوضع السياسي في التعاون الحكومي النيابي خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بالارتفاع بقيمة 89 مليون دينار بنسبة 0.27 في المئة من 33.247 مليار دينار في جلسة الأحد، إلى 33.336 مليار دينار في جلسة أمس، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.27 في المئة وبقيمة 66 مليون دينار من 24.472 مليار دينار إلى 24.538 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة %0.26 وبقيمة 23 مليون دينار من 8.775 مليارات دينار إلى 8.798 مليارات دينار.

وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت 21.1 في المئة لتصل إلى 51.44 مليون دينار مقابل 42.4 مليون دينار في جلسة الأحد، وزادت أحجام التداول بواقع 49.3 في المئة لتصل إلى 383.5 مليون سهم مقابل 256.7 مليون سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 18.1 في المئة إلى 11.9 ألف صفقة وبلغت سيولة السوق الأول 30.1 مليون دينار وذلك بالتداول على 81 مليون سهم عبر 4.3 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيس 21.27 مليون دينار وذلك بالتداول على 302.2 مليون سهم عبر 7.66 ألف صفقة.

وارتفع السوق الأول بمعدل 0.27 في المئة وبنحو 17 نقطة من 6238.6 نقطة إلى 6255.72 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.27 في المئة، وبنحو 15.5 نقطة من 5714.5 نقطة إلى 5730.06 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.27 في المئة وبنحو 15.5 نقطة ليرتفع من 4682.86 نقطة إلى 4695.43 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.23 في المئة وبنحو 11.2 نقطة ليرتفع من 4865.78 نقطة إلى 4877.05 نقطة.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 1.03 في المئة، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بانخفاض نسبته 1.53 في المئة، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية عند مستوى إقفاله السابق.

