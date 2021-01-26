«Stc» شريك «إكستريم» في دعم «فرايداي رايد»

مال وأعمال

تشارك شركة الاتصالات الكويتية stc، اكستريم سبورت للدراجات الهوائية في دعم سلسلة فعاليات رياضية متخصصة لعشاق وهواة الدراجات تحت عنوان «فرايداي رايد»، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لعام 2021 لدعم الانشطة الرياضية المختلفة.

وبدروها قامت stc عبر جناحها الخاص بتوفير خدمات مختلفة للدراجين، فضلاً عن اطلاق عدد من الأنشطة المتميزة لهم. في حين قام ممثلو الشركة بحضور احمد النويبت واحمد الشايجي، بإدارة المبادرة، فيما وفرت stc الدعم لتلبية احتياجات المتسابقين.

وقالت دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc، «نعتقد أن الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية أمر أساسي نحو مسار أسلوب حياة نشط وصحي. لذا فإن المشاركة في هذه الأحداث التي تشجع الشباب على تعزيز الحياة الصحية والمنافسة وتعزيز مهارات العمل الجماعي، وتحدي قدراتهم العقلية والبدنية، تعد من السمات الأساسية للفعاليات التي تتوافق مع مبادرات المسؤولية المجتمعية لشركة stc.

واضافت الجاسم قائلة: «أود في هذه المناسبة أن أعرب عن امتنان stc وتقديرها لدور المنظمين والمشاركين وفي مقدمتهم اكستريم سبورت على إنجاح الفعالية. ونعد بان نواصل دعمنا ومشاركتنا في مثل هذه الفعاليات التي تدفع نحو النمو المستدام في النشاط البدني والصحة بشكل عام، وكذلك ان نكون مصدر إلهام للشباب بما يساعدهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة».

