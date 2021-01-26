loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المدلج طلب إزالة معوقات مشروع جنوب سعد العبد الله


طلب وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاقتصادية فيصل المدلج من هيئة الصناعة إزالة موقع شركة المعادن والصناعات التحويلية في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وإخلائه فوراً بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختصة مع الاخذ بالاعتبار توقيع اي غرامات او جزاءات ان وجدت بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية و المؤسسة العامة للرعاية السكنية . وقد صدر القرار بعد الاطلاع على توصية لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء رقم 599 وقرار المجلس البلدي وكتاب هيئة الصناعة باخلاء الموقع خلال 3 أشهر في 9/9/2018.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة