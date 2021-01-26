المدلج طلب إزالة معوقات مشروع جنوب سعد العبد الله

مال وأعمال

طلب وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاقتصادية فيصل المدلج من هيئة الصناعة إزالة موقع شركة المعادن والصناعات التحويلية في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وإخلائه فوراً بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختصة مع الاخذ بالاعتبار توقيع اي غرامات او جزاءات ان وجدت بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية و المؤسسة العامة للرعاية السكنية . وقد صدر القرار بعد الاطلاع على توصية لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء رقم 599 وقرار المجلس البلدي وكتاب هيئة الصناعة باخلاء الموقع خلال 3 أشهر في 9/9/2018.

