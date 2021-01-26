الخرافي: «اتحاد الصناعات» شكَّل لجنة لتسهيل بيئة الأعمال

مال وأعمال

أعلن اتحاد الصناعات عن تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال في القطاع الصناعي والمنبثقة من الاتحاد وذلك انطلاقاً من مسؤوليته تجاه القطاع الصناعي في الكويت، وبمبادرة يمكنها أن تسهم في نمو وتطور القطاع الصناعي بالكويت.

‎وأكد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي، أن اللجنة التي تضم في عضويتها إلى جانب عضو مجلس ادارة الاتحاد ناصر الشرهان ومدير عام الاتحاد، خمسة من الاعضاء الصناعيين والمنتسبين إلى الاتحاد، ستكون مسؤولة عن متابعة أهم أولويات القطاع الصناعي والعمل على حل القضايا العالقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

‎وأضاف أن فكرة تأسيس هذه اللجنة جاءت لتحقيق عدد من الاهداف التي يأتي على رأسها تسهيل الاجراءات وتطوير مستوى الخدمات مع كل مؤسسات الدولة ذات الشأن بالقطاع الصناعي، وتعزيز العلاقة مع مسؤولي القطاعات الفنية وإطلاعهم على كل المشاكل التي تواجه الصناعيين مع اقتراح الحلول المناسبة لها.

‎ولفت الخرافي وبعد ترؤسه الاجتماع الاول في العام الجديد 2021 إلى أن اللجنة ستتحمل مسؤولية القيام بعدد من الاعمال التي من بينها اعداد خطة عمل فنية وعملية لتطوير الاجراءات لدى الجهات والمؤسسات ذات العلاقة عن طريق التالي:

? الاطلاع على الشكاوى الواردة إلى الاتحاد وإبداء الرأي بشأن الحالات المتكررة.

? إعداد التوصيات العملية والفنية المناسبة لمخاطبة جهات الاختصاص بعد اعتمادها من قبل مجلس الادارة.

? تقديم الآراء والمقترحات المناسبة وفقا للقرارات واللوائح الصادرة والمتعلقة بمصالح الصناعيين والقطاع الصناعي لرفعها لمجلس إدارة الاتحاد.

? إعداد التصور العملي المناسب لتطوير أهم الاجراءات المرتبطة حسب الأولوية

‎وحول نظام عمل اللجنة، أكد الخرافي أن اللجنة تتألف من خمسة أعضاء، ويرأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد ناصر الشرهان، بالإضافة الى مدير عام الاتحاد ومقرر اللجنة.

‎واضاف ان اللجنة ستجتمع خمسة اجتماعات سنوية على الأقل، على أن يتولى رئيس اللجنة ومدير عام الاتحاد إعداد جدول الاعمال والمواضيع وفقا للاولوية ومن ثم ترفع اللجنة توصياتها بعد كل اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها.

‎ومضى الخرافي يقول انه يحق لأعضاء اللجنة الحضور والمشاركة في بعض الاجتماعات الرسمية مع الجهات ذات الصلة متى ما طلب منهم ذلك، على ان تستمر أعمال اللجنة لمدة سنة، ويتم التجديد لها وفقاً لإنجازاتها وموافقة مجلس إدارة الاتحاد.

‎هذا وقد تم تشكيل لجنة تحسين بيئة الاعمال من كلا من:

‎• ناصر بدر الشرهان - عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيسا للجنة

‎• هدى البقشي - مدير عام الاتحاد

‎إلى جانب ممثلي بعض المصانع الاعضاء لدى الاتحاد من الطاقات الشبابية ذوي الخبرة في منشآتهم الصناعية وهم:

‎• خليفة الجاسم، عبدالعزيز القحطاني، مشعل الجاسم، عبدالرزاق الضبيان، وعبدالوهاب الشطي.

‎وقد انتهى الاجتماع الاول بتوصيات مهمة ستسهم في تحسين وتطوير بيئة العمل في القطاع الصناعي.

