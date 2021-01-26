«Ooredoo» تثري الحياة الرقمية للأفراد

مال وأعمال

بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا واقبالاً على حملة الطلب المسبق لأجهزة Samsung Galaxy S21، أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، وهي أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، أمس عن أحدث عروضها على سلسلة Galaxy S215G، بدءاً من أمس 25 يناير ولغاية 27 يناير 2021. يتيح العرض للعملاء فرصة شراء أي من أجهزة Samsung Galaxy S21 بأسعار مميزة بالإضافة إلى الحصول على العديد من الجوائز القيمة والتي تصل قيمتها إلى 92 د.ك.

مع كل عملية شراء تتم خلال فترة العرض، لأي من أجهزة سامسونج Galaxy S21 Galaxy S21 5G: و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال Ooredoo ADD مقابل 11 د.ك شهرياً مع هدايا قيمة، كما يمكنهم شراء أي من هذه الأجهزة مع باقات شامل برو 5G من Ooredoo الكويت ابتداءً من من 26 د.ك شهريًا، التي تمنح عملاءها العديد من الميزات مثل مكالمات محلية بدون توقف وتجوال الإنترنت، إنترنت 5G بدون توقف، بالإضافة إلى 320 د.ك هدايا (أجهزة وقسائم إلكترونية).

وبدأت شركة Ooredoo الكويت حملتها الترويجية الخاصة بالعرض في مجمع الأفنيوز، المرحلة الرابعة، معرض سامسونج البابطين، والكوت مول حتى يوم الأربعاء 27 يناير 2021، لاستقبال العملاء الذين يسعون إلى الحصول على معلومات اضافية عن أحدث عروض الشركة على أجهزة Galaxy S21 5G، بالإضافة إلى إمكانية الحجز المسبق لأي من هذه الأجهزة.

من جانبه، علق مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، قائلاً: «تمنح منتجاتنا وخدماتنا جميع عملائنا تجارب لا تُنسى وعلاقات وطيدة وفعالة لكل ما يٌرجى. ومن هنا فإننا نحرص على تطوير عروضنا برقي وتجدد وإتقان».

وأضاف الأيوب: «الابتكار هو أساس كل تطور ونمو. وها نحن نستهل العام بعروض جذابة مبتكرة وأجهزة ذكية متطورة تثري حياة عملائنا الرقمية، وتخطو بنا نحو التنافس على شرف الريادة، ونعدكم أن تبقى لنا القيادة في الابتكار والتطور وتقديم تجارب عالمية المستوى».

يمكن للعملاء حجز أي من أجهزة Samsung Galaxy S21 5G أو الحصول على هذا العرض من خلال زيارة جناح Samsung البابطين في مجمع الأفنيوز، مرحلة 4، والكوت مول أو من أي من أفرع الشركة.

