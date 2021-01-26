«بوبيان» أصدر بطاقة فيزا

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إصداره تصميماً خاصاً ومميزاً لبطاقة فيزا مسبقة الدفع والتي صُممت بشكلها العمودي وتضم ألوان العلم الكويتي بالتعاون مع شركة فيزا VISA وذلك تزامناً مع الاحتفال بالأعياد الوطينة للكويت الامر الذي يعكس المشاعر الوطنية لدى الشعب الكويتي.

وقال مدير تنفيذي إدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد «مع اقتراب شهر فبراير الذي يمثل شهر الاحتفالات الوطنية بالنسبة للكويت، نحتفل سوياً مع عملائنا من حملة بطاقات فيزا مسبقة الدفع بهذه المناسبة، حيث تم إصدار تصميم فريد ومميز للبطاقة تحمل الوان علم الكويت ليعد ذلك بمثابة تذكار لمناسبة وطنية خاصة.

وأوضح الماجد انه يمكن لجميع عملاء بنك بوبيان الحصول والاستمتاع بهذا الإصدار المحدود من بطاقة فيزا مسبقة الدفع بشكلها العمودي المميز بجانب الاستفادة من مميزات الدفع الرقمي التي تمتاز به البطاقة، حيث تتميز بتعزيز الأمن والسلامة والراحة بجانب تقنية التواصل قريب المدى NFC وهي الخدمة التي كان لنا الفخر بأن نكون أول من قام بطرحها في الكويت قبل عدة اعوام.

وأكد الماجد ان بطاقة فيزا مسبقة الدفع الحصرية توفر العديد من المزايا والعروض الخاصة لحامليها من عملاء بنك بوبيان، حيث يمكن الحصول على خصومات فورية على مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة للملابس والأزياء والمجوهرات بجانب متاجر الاثاث ومراكز الرعاية الصحية.

وأضاف «إن هذه الخطوة تؤكد استمرار التعاون المشترك بين بنك بوبيان وشركة فيزا الرائدة في مجال خدمات المدفوعات الرقمية الامر الذي يعكس اهتمامنا الدائم والتركيز على كل ما يهم عملائنا.

