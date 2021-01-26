فهد المبارك محافظا لـ «ساما»

مال وأعمال

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الدكتور فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي «ساما». كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين المحافظ السابق للبنك الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وكان المبارك يشغل منصب وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، و«الشربا» السعودي أو المبعوث الدبلوماسي للمملكة لدى مجموعة العشرين. وقبل ذلك تولى المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لقرابة 6 سنوات (2011 - 2016)، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2005، تسلم خلالها أيضاً رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة بين 2003 و2011. وكان المبارك قبل ذلك عضواً في مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في الفترة من 1998 وحتى 2003، ورئيس مجلس إدارة شركة «مورغان ستانلي السعودية» (2005 - 2011)، وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة «الملز» المالية (2000 - 2002).