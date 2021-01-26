رؤساء الشركات الأميركية إلى أروقة المحاكم في زمن بايدن

مال وأعمال

تثير سلسلة من الصفقات والتسويات التي تم إبرامها بين الشركات الأميركية والسلطات الحكومية في الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تكهنات حول تأهب عدد كبير من المديرين التنفيذيين للشركات الأميركية للدخول إلى أروقة المحاكم في زمن الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن انخفض عدد الدعاوى القضائية على تلك الشركات بشكل حاد خلال فترة حكم ترمب.

وأشار تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن القضايا الجنائية ضد الشركات في المحاكم الأميركية قد انخفضت إلى نحو 383 قضية فقط في فترة حكم ترمب مقارنة مع 1418 قضية في فترة حكم باراك أوباما ونحو 1690 قضية خلال فترة حكم جورج بوش الابن.

وقال محللون للصحيفة إن إدارة ترمب لم تحرك سوى عدد قليل من الدعاوى القضائية ضد الشركات الكبرى وهو قد يتغير تماما في فترة حكم جو بايدن التي تبدو أكثر صلابة في إنفاذ القانون.

وشهدت الأيام الأخيرة لفترة حكم ترمب توقيع عدد كبير من الشركات على تسويات مع الحكومة على غرار JPMorgan Chase وTicketmasterوDeutsche Bank وBoeing حيث قامت تلك الشركات بتسوية كافة الدعاوى عليها مقابل دفع غرامات مالية كبيرة.

وقال براندون جاريت، أستاذ القانون بجامعة ديوك، للصحيفة «الشركات التي قامت بالتوقيع على التسويات في الأيام الأخيرة لترمب كانت تدرك جيدا أنه من المفيد لها الإسراع في تنفيذ تلك التسويات على الفور ودون انتظار».

