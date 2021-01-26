«البترول الوطنية» دشَّنت بنجاح معالجة «الصرف الصناعي»

النفط و الغاز

نجحت شركة البترول الوطنية في تنفيذ وحدة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بمصفاة ميناء الأحمدي، تقوم بمعالجة هذه المياه قبل تصريفها في مياه الخليج، وهو مشروع بيئي لا يهدف الى تحقيق الربحية، وانما يضع الحفاظ على البيئة في طليعة أولوياته.

وقال مدير دائرة عمليات الغاز بمصفاة ميناء الاحمدي المهندس فالح المطيري لـ«النهار» ان تشغيل هذه الوحدة في ظل ظروف جائحة فيروس «كورونا» يعد انجازا جديدا للشركة، حيث تمكنت الفرق المعنية من التشغيل الآمن للوحدة التي تتبع مشروع معالجة الغازات الحمضية بمصفاة ميناء الأحمدي، وتعد الثالثة من نوعها على مستوى المصفاة، التي تحتوي على وحدتين مماثلتين، احداها بمناطق المصفاة القديمة، والأخرى ضمن حزمة مشروع الوقود البيئي. وزاد المطيري ان السعة الاستيعابية للوحدة الجديدة في الساعة تبلغ 200 متر مكعب وتعمل على معالجة المياه في 3 مراحل لافتا الى ان الشركة تلتزم أدبيا ومعنويا تجاه المجتمع المحيط بها والأراضي المجاورة لمصافيها. واشار المطيري الى ان البترول الوطنية تلتزم بتطبيق جميع اشتراطات البيئة باستخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة عالميا ، موضحا ان التحدي الأبرز كان في انتشار فيروس كورونا والحظر الكلي وانخفاض اعداد العمالة الأجنبية، وصعوبة استيراد قطع الغيار من الخارج اثناء فترة ايقاف الاستيراد والحركة في المنافذ الحدودية. وفيما يلي نص لقاء مدير دائرة عمليات الغاز بمصفاة ميناء الاحمدي المهندس فالح المطيري لـ«النهار»:

بداية هل يمكن أن تقدم للقارئ نبذة عن وحدة معالجة الصرف الصناعي ونطاق اعمالها؟

تنقسم مصفاة ميناء الأحمدي الى ثلاثة أقسام رئيسية وهي المصفاة القائمة، ومعمل الغاز، ومشروع الوقود البيئي، وتوجد وحدات معالجة صرف لكل من هذه الأقسام باستثناء معمل الغاز، ولذا فقد تم انشاء هذه الوحدة لمعالجة مياه الصرف الآتية من جميع الوحدات الجديدة في معمل الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.

ما طبيعة الوحدة، وكم تبلغ قدرتها الانتاجية؟

تستقبل الوحدة المياه الصناعية من العديد من المصادر المختلفة، مثل المياه الحمضية، والمياه الزيتية الناتجة عن عمليات المصفاة، وأيضا مياه الأمطار بمعدلات تدفق تصل الى 50 مترا مكعبا بالساعة، وتصل السعة الاستيعابية لهذه الوحدة الجديدة الى حوالي 200 متر مكعب في الساعة، وتُعد ثالث وحدة لمعالجة مياه الصرف بمصفاة ميناء الأحمدي. وهي تعمل على معالجة المياه في ثلاث مراحل أساسية، حيث يتم فصل الزيوت عن المياه في المرحلة الأولى، ثم يتم التخلص من المواد العضوية في المياه «الميكروبات» في المرحلة الثانية، أما في المرحلة الثالثة، فتتم تنقية المياه واستخراج الشوائب المتبقية باستخدام مرشحات رملية، ومن ثم ارسال المياه المنزوعة الشوائب مرة أخرى للبحر وفق معايير الهيئة العامة للبيئة.

اشتراطات وضوابط البيئة

ماذا عن أهداف المشروع وما الذي سيضيفه للمصفاة؟ وهل يعد من المشاريع البيئية؟

وحدة معالجة مياه الصرف الجديدة تعمل على معالجة مياه الصرف الصناعي بشكل كامل قبل اعادتها الى مياه البحر، وذلك بحسب اشتراطات وضوابط الهيئة العامة للبيئة.

هل كان لجائحة كورونا وتداعياتها تأثير على تنفيذ المشروع، وما هي طبيعة هذا التأثير، وكيف تم التعامل معه؟

لقد نجح الفريق بتشغيل الوحدة خلال 65 يوما، معتمدا على كفاءات وطاقات الشركة فقط من الكوادر الوطنية دون تدخل من عمالة المقاول الذين سبق وتم الاستغناء عنهم، أو من عمالة المصنع والمورد الذين حالت جائحة «كورونا» دون مشاركتهم في عملية التشغيل.

هذا الانجاز يعد تحديا كبيرا استطاعت الشركة تخطيه والتغلب عليه بفضل جهود وتعاون فريقي العمليات والصيانة بالمنطقة الخامسة.

هل توجد وحدات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصناعي بالمصفاة؟ وما مدى الارتباط بينها وبين الوحدة الجديدة؟

لا يوجد ارتباط مباشر بين هذه الوحدة والوحدات الأخرى بالمصفاة، لأنها صُممت فقط لاحتياجات منطقة الغاز التي تُصدر مياه صرف مختلفة المحتوى عن تلك التي تصدر من المناطق الأخرى، حيث تشتمل منطقة الغاز على عدد من الوحدات الجديدة، مثل وحدة استخلاص الغازات الحمضية الجديدة (NAGRP) ومصنعي اسالة الغاز الرابع والخامس (GT4/GT5)، بالاضافة الى وحدة تخزين الغاز المسال الشمالية (NLTF).

التزامان أدبي ومعنوي

هل هناك تكنولوجيا جديدة مطبقة في تنفيذ الوحدة الجديدة؟ وما مردود ذلك على الأداء وعملية الانتاج؟

تولي الشركة اهتماما كبيرا بتنفيذ الوحدات التي تحمي البيئة من أي تلوث، فهي تلتزم أدبيا ومعنويا تجاه المجتمع المحيط بها والأراضي المجاورة لمصافيها، كما تلتزم بتطبيق جميع اشتراطات الهيئة العامة للبيئة، وتستخدم في سبيل ذلك أحدث التكنولوجيا المطبقة عالميا حتى لو كبدها ذلك كلفة انشاء وحدات جديدة ليس الهدف منها تحقيق الربح، وانما الاهتمام بالبعد البيئي.

ماذا عن الفرق التي شاركت في تشغيل الوحدة، وطبيعة مشاركة العمالة الوطنية على وجه الخصوص؟

شارك في انجاز هذا المشروع وتشغيله العديد من الدوائر بالمصفاة، مثل دائرة العمليات، ودائرة المشاريع، ودائرة الصيانة، واقسام الكهرباء والآلات الدقيقة. وكان أغلب المشاركين من قسم العمليات من العمالة الوطنية، خاصة مع حدوث مشاكل ادارية مع مقاول المشروع واستبعاده، قامت فرق العمل الوطنية من المصفاة باستكمال تنفيذ المشروع وأيضا تنفيذ مراحل التشغيل بالكامل، نتيجة تعذر وجود المشغلين من الموردين والمرخصين بسبب أزمة جائحة فيروس «كورونا»، وتم الاكتفاء بالتواصل معهم افتراضيا عبر الانترنت.

أبرز التحديات

ما أبرز التحديات التي واجهت مراحل التنفيذ المختلفة؟ وكيف تم التغلب عليها؟

كان التحدي الأبرز الذي واجه المشروع أن عمليات التشغيل صادفت بداية فترة انتشار فيروس كورونا، حيث واجهت الشركة صعوبات اثناء الحظر الكلي وانخفاض اعداد العمالة الأجنبية، وصعوبة استيراد قطع الغيار من الخارج اثناء فترة ايقاف الاستيراد والحركة في المنافذ الحدودية، لكن بفضل الله عز وجل استطاعت فرق التشغيل التغلب على هذه العقبات بالجهود المخلصة التي بذلتها العمالة الوطنية في تصميم قطع الغيار المطلوبة وتوفيرها.

