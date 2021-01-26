مخاوف الإغلاق هبطت بأسعار النفط

النفط و الغاز

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اذ أثار تجدد اجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة الى 55.38 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.26 دولاراً للبرميل منخفضا بمقدار سنت. وقال محللو ايه.ان.زد «المؤشرات على طلب أضعف تضغط على السوق» في اشارة الى اجراءات العزل العام في هونج كونج والصين وربما فرنسا في ظل ارتفاع الاصابات بكوفيد-19، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.

وأعلنت الصين عن قفزة في الاصابات الجديدة بكوفيد-19 اليوم، ما يُلقي بظلاله على آفاق الطلب في أكبر مستهلك في العالم للطاقة، والركيزة الأساسية لقوة استهلاك النفط العالمي. ويوم الجمعة الماضي، تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بعد بيانات من ادارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على نحو مفاجئ 4.4 ملايين برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 يناير مقابل توقعات بانخفاض 1.2 مليون برميل.

