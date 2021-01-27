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تأجيل تصوير فيلم «القاهرة مكة»


قرر صناع فيلم «القاهرة مكة» بطولة النجمة المصرية منى زكي تأجيل تصويره إلى نهاية العام الحالي، حيث من المقرر بدء تصويره في شهر سبتمبر القادم.
وجاء التأجبل لانشغال منى زكي حاليا بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الرمضانى المقبل «تقاطع طرق»، تأليف وإخراج تامر محسن، كما ستبدأ منى تصوير فيلمها الجديد، وهو النسخة العربية من «بيرفكت سترينجرز»، مع إياد نصار ونادين لبكي، في شهر فبراير القادم. وفيلم «القاهرة مكة» يدور حول صراعات المرأة فى المجتمع المصري، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي.


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