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أيتن عامر تكشف عن مشاريعها الدرامية


أكدت الفنانة أيتن عامر أنها تستعد لخوض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسلين.
وقالت: «أخوض السباق هذا العام بمسلسل كوفيد 25 مع يوسف الشريف وأيضًا أتعاون مع ريهام حجاج من خلال مسلسل كل ما نفترق وأنا مشغولة الآن بتصوير مشاهدي بهما».
من ناحية أخرى، قررت الفنانة أيتن عامر، أن تطرق مجالا جديدا من خلال تقديمها لأول أغنية منفردة بصوتها والتى ستكون من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم وإخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال أيام ليتم طرحها قريباً.
وجاءت تلك الخطوة بناء على طلب جمهورها خاصة أن آيتن ظهرت خلال أكثر من برنامج تلفزيونى وهي تقوم بالغناء ولاقت تشجيعا من كبار المطربات من بينهن أصالة وأنغام وهو ما دفعها لاتخاذ تلك الخطوة.


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