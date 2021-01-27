«فن شو».. يرصد الإبداع الغنائي للنجوم الشباب

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في اطار التميز والتفرد فيما تقدمه من برامج منوعة يطل عبر شاشة تلفزيون الكويت البرنامج المنوع « فن شو» وهو عبارة عن سهرة غنائية يتم استضافة كل اسبوع نجم من المطربين الشباب ويتم عرضها اسبوعيا كل يوم خميس في الساعة العاشرة مساء على القناه الاولى ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة وزارة الاعلام في الاهتمام بفئة الشباب والتطرق الى ابداعاتهم على مختلف المجالات ومنها المجال الغنائي والتي تعتبر الكويت من الدول الرائدة بذلك المجال.

وخلال الانطلاقة كانت احدى الحلقات استضافت الفنان سلطان المفتاح وتغنى فيها بالعديد من الاغاني مثل اغنية كشفو سر الهوى وجزا البارحة واغنيه هذا حبيبي وغيرهم من الاغاني وقد قدم البرنامج المذيع نواف القطان الذي دشن عودته الى الشاشة من خلال برنامج «فن شو» بعد ان شارك في تقديم العديد من البرامج الاذاعية عبر اثير اذاعة الكويت.

وفي تصريح له اكد المذيع نواف القطان عن سعادته بالعودة الى التقديم التلفزيوني بعد انقطاع دام لعدة سنوات وان هذا البرنامج يمثل له ذات اهمية كونه يمثل العودة الى المشاهد والمتابع وعلى الرغم من تخوفه الا انه فضل ان يطل عبر شاشة تلفزيون الكويت التي تعتبر المرة الاولى له بعد ان شارك في قنوات اخرى.

اما المخرجة شيرين بهبهاني فقد شرحت ان البرنامج يستضيف العديد من الفنانين مثل الفنانة مروى بن صغير والفنان عبدالقادر الهدهود والفنان حسن العطار والفنان ماجد المخيني والفنان فهد السالم وغيرهم من الفنانين كما خصت بالشكر مراقب المنوعات طلال الهيفي لدعمه وتشجيعه الدايم للافكار الشبابية الفنية المتنوعة.

يذكر ان «فن شو» من تقديم نواف القطان واعداد حنان بهبهاني وفريدة الكندري ويقود فرقة برنامج فن شو الموسيقية المايسترو احمد العود والاخراج كلا من خالد بوحيمد وشيرين بهبهاني.

