بعد غيابات لم تستمر طويلاً.. كبار النجوم يعودون لصدارة المشهد الدرامي في 2021

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بسبب الانشغال بالسينما أو للحصول على قسط من الراحة وربما لعدم العثور على نص جيد ومغري وإلى جانب هذا كله جائحة «كورونا» وتداعياتها التي ضربت العالم كله وكان لها تأثير سلبي بالغ ومؤثر على المستويات كافة ومنها الحياة والحركة الفنية.. لهذه الأسباب وغيرها غاب عدد كبير من النجوم عن الدراما التلفزيونية خلال عام 2020 الذي لم يتبقي به سوى أيام أو ساعات قليلة بل إن بعض هؤلاء النجوم استمر غيابهم عن شاشة الدراما لأكثر من عام.

الآن بات من المؤكد أن يشهد العام الجديد2021 عودة قوية وهائلة لهؤلاء النجوم ليتصدروا المشهد الدرامي في هذا العام الجديد خصوصا وأن الجمهور أعتاد على رؤيتهم بشكل متواصل على مدى أعوام وسنوات متوالية لأن جميعهم أو غالبيتهم يعتبروا من فرسان الدراما التلفزيونية ولهم فيها الرصيد الهائل الذي حققون من خلاله النجاحات المتواصلة.. وأول هؤلاء النجوم العائدين هو الفنان يحيى الفخراني الذي ارتبط معه جمهور الشاشة الصغيرة على مدى الـ30 عاما الماضية من خلال أعماله التي لا تنسى.. الفخراني غاب عن الشاشة في 2020 وكان «بالحجم العائلي» هو آخر مسلسلاته ويعود في هذا العام الجديد بـ «نجيب زاهي زركش» وهو اسم المسلسل والشخصية التي يجسدها ويلتقي من خلالها مع كاتبه المفضل في السنوات الأخيرة المؤلف عبد الرحيم كمال في خامس لقاء درامي يجمعهم.. المسلسل من إخراج شادي الفخراني ويشارك في بطولته: أنوشكا- شيرين- هالة فاخر- احمد خالد صالح.. وهو دراما اجتماعية تعتمد على التشويق.

وبعد مسلسله «ولد الغلابة»2019 وغيابه لعام واحد يعود أحمد السقا بمسلسل «نسل الأغراب» ويشاركه البطولة أمير كرارة بعد لقائهما سينمائياً في فيلمي «هروب اضطراري» و«حرب كرموز».. ومعهما في البطولة:مي عمر- احمد صلاح السعدني- أنجى المقدم- هبه مجدي- فردوس عبد الحميد- أسماء أبواليزيد- إدوارد.. المسلسل دراما صعيدية تعتمد على أجواء التشويق والإثارة وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.. وبعد غيابه لأكثر من عام منذ مسلسله «أبو عمر المصري» يعود أحمد عز بعمل يدخل في عالم الجاسوسية ومأخوذ من حلقات المخابرات المصرية والمسلسل يحمل اسم «هجمة مرتدة» وكتب له السيناريو والحوار باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء ويشارك في بطولته: هشام سليم- صلاح عبد الله- ماجدة زكي- نضال الشافعي- محمد جمعة- محمود البزاوي- احمد فؤاد سليم- ماريان السيد- خالد أنور.

وتعود منى زكى بعد غياب استمر لأكثر من عام بمسلسل «تقاطع طرق» وهو دراما اجتماعية ويشاركها بطولته: محمد فراج- محمد ممدوح- سيد رجب- عائشة بن أحمد.. يذكر أن آخر أعمال منى زكى الدرامية كان مسلسل «أفراح القبة».. وبعد غياب أستمر لسنوات عدة منذ مسلسله الأخير «الزيبق» يعود كريم عبد العزيز للدراما التلفزيونية كبطل لمسلسل «الاختيار2» مع المخرج بيتر ميمي ويشاركه البطولة : أحمد مكي- إياد نصار- أنجي المقدم- رياض الخولي- هادي الجيار- أسماء ابو اليزيد- احمد شاكر عبد اللطيف.. والمسلسل من تأليف هاني سرحان وتدور أحداثه حول بطولة جديدة من بطولات القوات المسلحة المصرية.

أما الفنان خالد الصاوي الغائب عن شاشة الدراما منذ ثلاث سنوات ومثله طارق لطفي الذي ابتعد أيضا لنفس المدة تقريبا فسيعودان معاً من خلال مسلسل «القاهرة كابول» ويشاركهما البطولة : فتحي عبد الوهاب- حنان مطاوع.. والمسلسل دراما تشويقية تعتمد أجواء الإثارة خلفية سياسية لظاهرة الإرهاب وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.. وتعود ليلى علوي بعد ثلاثة أعوام من الغياب من خلال عالم الأديب العالمي نجيب محفوظ ومسلسل «بين السماء والأرض» المأخوذ عن إحدى قصصه والذي تم تقديمه سينمائياً بداية الستينيات من القرن الماضي للمخرج صلاح أبو سيف.. وكتب السيناريو للمسلسل إسلام حافظ ويخرجه ماندو العدل ويشارك ليلى في بطولته عدد من النجوم والفنانين وفي مقدمتهم هاني سلامة ومعهم: أحمد رزق- أكرم حسني- نبيل الحلفاوي- وسوف تجدون ليلى في نفس الدور الذي لعبته في الفيلم الشهير الفنانة الراحلة هند رستم. أما الفنان عمرو يوسف الذي أصبح من نجوم الدراما في السنوات الأخيرة فيقدم في العام بعد غيابه العامين الأخريين شخصية الملك الفرعوني الشهير «أحمس» قاهر الهكسوس من خلال مسلسل يحمل اسم «الملك» والعمل مأخوذ أيضا عن رواية العالمي نجيب محفوظ «كفاح طيبة» وكتب له السيناريو والحوار الأخوة «محمد وخالد وشيرين دياب» ويخرجه حسين المنباوي.. ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين.

