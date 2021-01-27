أول ظهور لحورية فرغلي بعد أزمة أنفها

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نشر الشاعر محمد جمعة صورة حديثة للفنانة المصرية حورية فرغلي، وذلك في أول ظهور لها، بعد الأزمة التي تعرضت لها أخيراً بسبب تشوه شكل أنفها، نتيجة العمليات الكثيرة التي أجرتها بها إثر إصابتها في حادث سقوط.

محمد جمعة علق على الصورة، بقوله: «حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جدا وبإذن الله هتسافر تعمل عمـلية في شيكاغو أول الشهر، وبتقولكم أدعو لها علشان العملية تسع ساعات وبإذن الله ترجع بألف سلامة».

وكشفت حورية فرغلي تفاصيل العملية، في تصريحات صحافية، حيث قالت إنها ستستغرق 9 ساعات كاملة، وهذا ما يجعلها تشعر بالقلق الشديد»، ووجهت الشكر لكل من دعمها في محنتها الأخيرة.

وتابعت: «هرجع مرة أخرى لجمهوري، بعد التأكد من نجاح العملية، خاصة أننى تلقيت عدداً من العروض الفنية خلال الفترة الأخيرة، ولكن أجلت كل الأعمال لحين التأكد من سلامتي». وكانت الفنانة المصرية حورية فرغلي، قد تحدثت عن معاناتها خلال السنوات الماضية، بسبب شكل أنفها الذي أفسدته العمليات التي أجرتها بها، بعد تعرضها لإصابة شديدة إثر حادث سقوط.

حورية فرغلي أكدت أنها تعاني من الوحدة والاكتئاب، قائلة: «تليفوني مبقاش بيرن، وكل الوسط الفني ابتعد عني، بعد إصابتي في مناخيري وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديلها، ولكن الدكاترة بوظولي مناخيري».

