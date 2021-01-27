داليا مصطفى تشارك في عملين مختلفين

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تعيش الفنانة داليا مصطفى حالة من النشاط الفني حيث تشارك في عملين مختلفين سينما ودراما.

وتنتظر داليا مصطفى عرض مسلسلها الجديد «في يوم وليلة»، الذي انتهت من تصويره مؤخرا مع النجم أحمد رزق، الذي سيعرض ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الثانية بعد تقديم أعمال في الموسم الشتوي الأول. «فى يوم وليلة» بطولة أحمد رزق، وأيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعي والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي. وتشارك داليا مصطفى، في بطولة فيلم «قبل الاربعين»، وانتهى فريق العمل من تصويره خلال الأيام الماضية، وسيطرح قريبا ويشارك في بطولته الفنانة بسمة، هالة فاخر ولبنى ونس وايهاب فهمي وجميل برسوم وسامي مغاوري ومحمد على رزق وأحمد جمال سعيد، ومن تأليف أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

