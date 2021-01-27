أطعمة تجنبي تناولها تماماً بعد التمارين الرياضية

مرأة

نحن نمارس الرياضة للحصول على جسد ممشوق ليس به ترهلات، ولتنشيط الدورة الدموية بالجسم أيضا، كما أن الرياضة تخلص الجسم من السموم.

أيا كان المكان الذي تمارسين فيه الرياضة، سواء في المنزل أو النادي، المهم أننا قبل التمارين بوقت كافٍ، لابد من الحصول على وجبة خفيفة تساعد على النشاط، وعدم الشعور بدوار (دوخة)، وشرب الماء حتى لانشعر بالعطش، وحتى نسعد بأداء التمارين، تجنبي تلك المآكولات:

أولا: المقرمشات والأطعمة المملحة

تشعرين بحاجتك لأي طعام مملح لكي تتناوليه بعد التمرين، لأن الجسم قد فقد الماء عن طريق العرق الغزير أثناء التمارين الرياضية. وكذلك الأملاح المعدنية ومنها البوتاسيوم. تلجأين الى الأطعمة والوجبات السريعة المملحة، كحل سريع. وهي أيضا مليئة بالدهون والنشويات. انك بذلك لن تحققي الهدف من الرياضة.

ثانيا: الخضروات النيئة

تناول الخضر نيئة أو مطهوة بالبخار ينصح به كغذاء مفيد للصحة، لكنها لاتستطيع تعويض جسمك عن الفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها جسمك بعد التمارين، لذا لا تتناوليها وحدها في وجبتك بعد التمرين، ولكن اجعليها جزءا من وجبتك.

ثالثا: الأطعمة الدسمة

ممنوع منعا باتا تناول الأطعمة الدسمة مهما كانت الأسباب. مثل الوجبات السريعة،الأطعمة المقلية والغنية بالزيوت أوالزبدة. حيث إن معظم النساء يعتقدن أن بامكانهن حرق هذه الأطعمة بسهولة. لكن هذا الأمر صعب جدا وتناول هذه الأطعمة يضيع الجهد المبذول في التمارين. لأن هذه الأطعمة ببساطة تزيد نسبة الكوليسترول في الدم، وتقلل من انتاج الجليكوجين الذي تحتاجه العضلات والكبد.

رابعا: قطع الحلويات والشوكولاتة

الحلوى والشوكولاتة من الأطعمة السريعة التي تمدنا بالطاقة والسكريات اللازمة لحالة الجوع، التي نكون عليها بعد التمارين. لكن هذه الأطعمة ينصح بها قبل التمارين لامدادنا بالطاقة، وليس بعد التمارين. لكن لو قمتي بتناولها بعد التمرين بما تحويه من كميات كبيرة من السكريات، فسيذهب كل المجهود الذي قمتي به بلا فائدة. أما السكريات والشوكولاتة التي تناولتيها، فستعمل كمنبه للعقل.

خامسا: تناول المياه الغازية والسكريات

من الأخطاء الشائعة تناول المياه الغازية أو الحلوى بعد التمارين الرياضية لاحساسنا بالعطش والاجهاد. هذه الأطعمة غنية بالسكريات والسعرات الحرارية العالية. وهي لذلك تقلل من التمثيل الغذائي الجيد للجسم وتعيق عملية الهضم، وبالتالي عدم انقاص الوزن.

سادسا: المعجنات والمخبوزات

هذه الأطعمة نتناولها بسرعة لتعطي الاحساس بالشبع والامتلاء لفترات طويلة بعد التمارين، وبالتالي من الممكن ألا نتناول طعام الغداء بشهية وبالكمية المناسبة. أيضا تناول المعجنات لايعوض الجسم عن الجليكوجين اللازم للعضلات، والأملاح المعدنية التي فقدها خلال التمرين. لذلك لايجب تناولها بعد التمرين مثل البيتزا مثلا، ويفضل تناول بعض حبات من الفاكهة المجففة مع الخبز الأسمر والزبادي.

سابعا: حليب الشوكولاتة

يعد حليب الشوكولاتة من المشروبات التي تحتوي على كميات هائلة من السعرات الحرارية. والحليب مفيد جدا للجسم الى جانب الشوكولاتة. حيث يساهم هذا المشروب في تحسين الذاكرة، وتخليص الجسم من السموم وكذلك الاحساس بالسعادة. الا أن هذا المشروب يضر بالأسنان.

