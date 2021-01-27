السلمون علاج للاكتئاب النفسي والقلب

مرأة

1 - يعالج الأرق: يساعد السلمون في علاج الأرق بشكل كبير جدا، حيث يحتوي السلمون على نسبه عالية من التربتوفان TRyptophan وهذه المادة فعالة جدا للتخلص من الأرق، والمساعدة على الاسترخاء والشعور بالراحة، كما تساعد على النوم العميق. لذا فالأشخاص الذين يعانون من الأرق يجب أن يتناولوا كميات كبيرة من السلمون حوالي مرتين في الأسبوع أو أكثر. وسوف يشعرون بتحسن كبير بعد المداومة لفترة قصيرة على تناول سمك السلمون.

2 - علاج السرطان: يساعد سمك السلمون على الوقاية من الاصابة بمرض السرطان. حيث يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من مضادات الاكسدة وهي من أهم العناصر التي تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية في الجسم.

3 - زيادة الذكاء والتركيز لدى الأطفال: سمك السلمون مفيد جدا للطفل الصغير. فأثناء الحمل والرضاعة احرصي على تناول كميات جيدة من سمك السلمون، لان ذلك سوف ينعكس على طفلك وينمي مهاراته وقدراته العقلية بشكل كبير. قدمي سمك السلمون لطفلك في مرحلة ما قبل دخول المدرسة والمرحلة العمرية التالية. فسمك السلمون سوف ينمي ذكاء طفلك كثيرا وينمي مهاراته العلمية. لذا احرصي على البحث دائما عن وصفات لذيذة لسمك السلمون، لكي يتقبله طفلك ويقدم على تناوله.

4 - يعالج آلام والتهاب المفاصل: سمك السلمون مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العظام، ويعانون من التهابات المفاصل. حيث أن السلمون غني بفيتامين د، وهذا الفيتامين يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم بشكل أفضل، وبالتالي يساعد على التقليل من ألم المفاصل والحد من ألم العظام.

5 - علاج للاكتئاب النفسي: يعد السلمون من الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالسعادة، وتحد من شعورنا بالاكتئاب بشكل كبير للغاية. حيث يحتوي السلمون على الأوميجا 3 التي تساعد على الحد من الشعور بالاكتئاب وتساعد على زيادة افراز هرمونات السعادة في الجسم.

6 - علاج أمراض القلب: يساعد تناول السلمون بانتظام على الحفاظ على صحة القلب وحماية القلب من الأمراض المختلفة. كالجلطة وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية، وعدم انتظام دقات القلب، وغيرها من الامراض المختلفة، التي قد تصيب القلب.

