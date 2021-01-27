فوائد بذور المشمش الصحية

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بذور المشمش لعلاج السرطان

من أكثر الفوائد الصحية شيوعا لبذور المشمش هي أنها تقوم بمعالجة أمراض السرطان ويوجد مادة في هذه البذور بعد طحنها تستخدم في صناعة الأدوية الكيماوية وجميع الأدوية التي تعالج مرضى السرطان، وتقوم بمكافحته وتدميره، وتوجد بعض المواد والمعادن أيضا في بذور المشمش تدخل في تحضير العلاجات الدوائية للقضاء على السرطان منها مادة الغليكوزيدات وهذه المادة تتكون من السيانيد السام، وفيتامين B17 الذي يساعد على تدمير خلايا السرطان وتحد من الاصابة به، كما يوجد العديد من المعادن المدمرة للسرطان في هذه البذور الخاصة بثمار المشمش، وتحتوي هذه البذور ايضا على حمض الهيدروسيانيك الفعال في تفتيت الأورام السرطانية الخبيثة وخاصة أورام سرطان الكبد وسرطان البروستاتا، وسرطان الجلد وسرطان عنق الرحم لذلك يمكنك تقي جسمك من خطر السرطان اللعين من خلال طحن بذور المشمش واضافته الى طبق سلطة الفواكه.

لعلاج نزلات البرد

كما وتستخدم بذور المشمش في علاج جميع الفيروسات المسببة لدور نزلات البرد الشديدة والانفلونزا المزمنة، وذلك بفضل احتواء هذه البذور على قيمة عالية جدا من المعادن والعناصر الغذائية المهمة لتقوية جهاز المناعة الذي يقوم بدوره في محاربة البكتيريا والميكروبات والفيروسات التي تخترق الجسم وتتيح لها الفرصة للاصابة الانسان بأمراض نزلات البرد الحادة، كما أن بذور المشمش تعالج جميع الأعراض المزعجة الناتجة عن الانفلونزا فهو مسكن طبيعي لآلام الرأس ومضاد حيوي لحالات الزكام والسيلان الأنفي والسعال الشديد، كما أنه يعالج أيضا احتقان الحلق ويقوم بترطيب الحنجرة لكي يساعد على البلع ويحد من صعوبته، ويمكنك تناول بذور المشمش عن طريق سحقه جيدا واضافته الى العصائر الطبيعية.

لالتهاب المفاصل

ومن أبرز الفوائد الصحية التي تتمتع بها بذور المشمش الرائعة هي أنها تعمل كمضاد طبيعي للالتهابات التي تصاب بها المفاصل والعظام، ويحد من الاصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ويذكر المشمش أيضا تساعد على تسكين الألم ويقلل من الالتهاب، هذا بالاضافة الى أن بذور المشمش تساهم في تعزيز صحة العظام وتعمل على تقويتها وتمنع عنها الاصابة بالهشاشة أو الضعف، وهي أيضا علاج قوي لخشونة الركبة ومسكن طبيعي لآلام الظهر والرقبة والكتفين، لذلك اذا كنت تعانين من التهابات المفاصل وآلام العضلات والعظام فعليك بخلط بذور المشمش المطحون مع القليل من زيت الزيتون ويدهن به المكان المصاب بالألم.

لتنظيم ضغط الدم

ومن الفوائد السحرية أيضا لبذور المشمش هي أنها تلعب دورا كبيرا في تنظيم مستويات ضغط الدم وتحد من ارتفاعه أو انخفاضه وذلك بسبب احتواء بذور المشمش على العديد من الفيتامينات منها فيتامين B17، واذا كنت تعانين من مشاكل في ضغط الدم فتعتبر بذور المشمش هي العلاج القوي والطبيعي لحله فهو يمنع من ارتفاع ضغط الدم مما يحافظ على صحة القلب وحمايته من التعرض للاصابة بمخاطر أمراض القلب والنوبات القلبية، كما أنه يمنع من انخفاض ضغط الدم وبالتالى لا يؤدي الى الاصابة بالسكتات الدماغية والاغماء المفاجئ، لذلك عليك بغلي ملعقة من بذور المشمش المطحونة في كوب من الماء ويتم شربه صباحا.

للجهاز التنفسي

كذلك بذور المشمش مفيدة جدا للجهاز التنفسي ويساعد على علاج معظم الأمراض التنفسية منها أمراض الربو وحساسية الصدر المزمنة وذلك لأنه يقوم بتوريد الدم الى أعضاء الجهاز التنفسي ويعمل على تنشيط الدورة الدموية، ولأن بذور المشمش تحتوي على كمية كبيرة من المركبات والمواد الكيميائية منها مركب الكاروتينويد، ومركب الليكوبين، فهي تعمل على حماية الجهاز التنفسي وتقوية الجهاز المناعي الذي يقاوم البكتيريا والجراثيم التي تخترق الجهاز التنفسي.

