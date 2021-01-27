إقالة «حزينة» للامبارد

دوليه

خلفت اقالة الانكليزي فرانك لامبارد من تدريب تشلسي ردود فعل واسعة، وعبر كثير من خبراء كرة القدم عن حزنهم لهذا القرار، الذي برره مالك النادي اللندني رومان أبراموفيتش.

وقال أبراموفيتش: «هذا قرار صعب بالنسبة للنادي وذلك ليس فقط لأنني تربطني علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأحمل له أكبر قدر من الاحترام. هو رجل يتمتع بنزاهة هائلة وصاحب أعلى مستوى من أخلاقيات العمل. لكن في ظل الظروف الحالية فاننا نعتقد أنه من الأفضل استبدال المدرب».

فيما عبر لامبارد عن فخرة بقيادة تشلسي، وقال: «عندما توليت المنصب كنت أدرك التحديات التي تنتظرني في توقيت صعب على النادي. فخور بالانجازات التي تحققت، وفخور بلاعبي الأكاديمية الذين التحقوا بالفريق الأول وأدوا بشكل رائع وهم مستقبل النادي. أنا محبط لأني لم أحصل على الوقت هذا الموسم لقيادة الفريق للتقدم وبلوغ المستوى التالي. أتمنى للفريق كل النجاح في المستقبل».

من جانبه قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالي وتشلسي السابق،: «أكون حزينا دائما عندما يفقد زميل منصبه وبكل تأكيد فان فرانك ليس مجرد زميل بل هو شخص مهم في مسيرتي لذا أشعر بالأسف بكل تأكيد. هذه قسوة كرة القدم الحديثة. عندما تصبح مدربا فهذا شيء تعرف أنه سيحدث سواء عاجلا أو آجلا». بدوره رأى مايكل أوين مهاجم انكلترا السابق أن اقالة لامبارد جائت بسبب ارتفاع سقف التوقعات، وقال :»أعتقد أنه في الوقت الذي أنفق فيه النادي المال الذي أنفقه هذا الصيف وتعاقد مع اللاعبين الذين ضمهم فان هذا تسبب في المزيد من التوقعات، ونحن نعرف ما يحدث في تشلسي بوجود توقعات عالية».

أما الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فقال: «يتحدث الناس عن المشاريع والأفكار. هذا غير موجود. يجب الفوز أو سيتم استبدالك. أنا لا أحكم على قرار تشلسي فأنا أحترم قرارهم لكن عالمنا يتعلق بضرورة تحقيق أكبر عدد من الانتصارات».

واثنى بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي على شجاعة لامبارد وقال: «لقد امتلك الشجاعة لانهاء مسيرة رائعة وكان يمكنه أن يسلك طريقا أسهل. هذا منصب لم يكن من الممكن رفضه حتى لو لم يكن يملك الكثير من الخبرة. النتائج لم تكن كما يريد، لكن أعتقد أن هذا منصب يحتاج الى الوقت».

