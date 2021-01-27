توتنهام إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد

دوليه

عبر توتنهام من عقبة مستضيفه ويكمب وندررز (أولى) 4-1 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانكليزي أول من امس. وخلافا لما تعكسه ظاهريا النتيجة الكبيرة، لم تكن بطاقة عبور فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى الدور الخامس سهلة، اذ وجد نفسه في ظل جلوس هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء، متخلفا في الدقيقة 25 بهدف للنيجيري فريد أونييدينما، الا أن الويلزي غاريث بيل أعاده الى اللقاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بادراكه التعادل بعد تمريرة بينية من البرازيلي لوكاس مورا (2+45). ورغم دخول كين وسون في الشوط الثاني، عجز توتنهام عن الوصول الى الشباك حتى الدقيقة 86 حين منحه هاري وينكس التقدم بتسديدة متقنة من مشارف المنطقة، قبل أن يضيف البديل الفرنسي تانغي ندومبيليه الثالث بعد تمريرة من سون (87)، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الرابع في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من الدنماركي بيار-اميل هويبييرغ (90+3).

ويلتقي النادي اللندني الذي يعود لقبه الأخير في كافة المسابقات الى 2008 حين أحرز كأس الرابطة، في الدور الخامس في 9 أو 10 الشهر المقبل مع مضيفه ايفرتون الذي بلغ هذا الدور بفوزه بثلاثية نظيفة على شيفيلد ونزداي من الدرجة الأولى.

لكن قبل التفكير بمحاولة تخطي ايفرتون الذي أسقط فريق مورينيو في أرضه 1-0 عندما تواجها في سبتمبر في الدوري، على توتنهام التركيز على ما ينتظره غدا في المرحلة العشرين من «بريميرليغ» حين يستضيف ليفربول حامل اللقب الذي ودع الأحد مسابقة الكأس بالخسارة أمام غريمه مان يونايتد 2-3.

