قطر إلى ربع نهائي «مونديال اليد»

دوليه

حجزت قطر بطاقتها الى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة اليد المقامة بنسختها الـ27 في مصر، وذلك بفوزها المثير على الأرجنتين 26-25 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيس، مستفيدة من الخدمة التي قدمتها لها الدنمارك حاملة اللقب بفوزها في مباراتها الهامشية على كرواتيا 38-26.

وبعدما افتتحت الدور الرئيس بالخسارة أمام الدنمارك، فازت قطر الطامحة الى تكرار انجاز 2015 حين وصلت الى النهائي على أرضها، على جارتها البحرين في الجولة الثانية ثم نجحت الاثنين في خطف فوز ثان مثير جدا على الأرجنتين في لقاء أنهت الأخيرة شوطه الأول متقدمة بفارق نقطة 13-12.

وبهذا الفوز الذي تحقق بفضل هدف لرافايل كابوتي قبل 27 ثانية على صافرة النهاية وضع به فريقه في المقدمة 26-24، أزاحت قطر المنتخب الأميركي الجنوبي عن الوصافة بفارق المواجهة المباشرة ولكل منهما 6 نقاط (حمل كل منهما معه نقطتين من الدور الأول).

وكان أبطال النسخ الأربع الاخيرة من كأس آسيا الذين برز فيهم فرانكيس مارسو (8 أهداف) وكابوتي (6) وأحمد مدادي (6)، بحاجة الآن الى خدمة من الدنمارك، الضامنة أصلا تأهلها الى ربع النهائي بعد فوزها بجميع مبارياتها الخمس الاولى في الدورين الأول والرئيس، لكي يلحقوا بها الى ربع النهائي، وقد حصلوا عليها وأنهوا الدور الرئيس بفارق نقطة أمام كرواتيا.

ويلتقي المنتخب القطري في ربع النهائي مع السويد بطلة المجموعة الرابعة، فيما ستكون الدنمارك التي ستحافظ على صدارتها بغض النظر عن نتيجتها لاحقا، من نصيب مصر المضيفة التي حلت ثانية في المجموعة الرابعة.

وأعرب المدرب الاسباني لقطر فاليرو لوبيس عن فخره بأداء لاعبيه خاصة في ربع الساعة الأخير، مضيفا «ارتكبنا عددا من الأخطاء خلال الـ 45 دقيقة الأولى مما تسبب في تراجعنا في النتيجة». وتابع «فخور جدا بأداء اللاعبين والروح التي ظهرت في النهاية والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الفوز. بدأنا المباراة بشكل سيء مع تفوق فريق الأرجنتين كل ذلك جعل تقدمهم منطقيا لكن روح اللاعبين التي ظهرت منحتنا الفوز في النهاية».

وفي المجموعة ذاتها، أنهى المنتخب البحريني مشاركته الرابعة في البطولة بخسارة هامشية أمام نظيره الياباني 19-27 (الشوط الأول 12-19).

وبعد أن تجاوزت الدور الأول للمرة الأولى في رابع مشاركة لها في البطولة نتيجة فوزها الوحيد على جمهورية الكونغو الديموقراطية، دخلت البحرين مباراتها واليابان وهما خارج المنافسة على احدى بطاقتي المجموعة الأولى في الدور الرئيس الى ربع النهائي.

وحسمت اسبانيا صدارة المجموعة الأولى بفوزها على المجر 36-28 في لقاء انتهى شوطه الأول بتفوقها أيضا 21-14. وتلتقي اسبانيا في ربع النهائي مع النروج ثانية المجموعة الثالثة، بينما تلعب المجر مع فرنسا متصدرة المجموعة الثالثة.

