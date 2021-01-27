جيمس قسا على كليفلاند

دوليه

لم يرحم ليبرون جيمس الفريق الذي انطلق منه الى النجومية وقاد لوس انجليس ليكرز حامل اللقب للفوز 115-108 على مضيفه كليفلاند كافالييرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين، مسجلا 46 نقطة في أعلى سجل تهديفي له هذا الموسم، 21 منها في الربع الاخير.

وأضاف «الملك» 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الانتصار العاشر تواليا خارج الديار ويستعيد صدارة المنطقة الغربية مع 14 نتصارا مقابل اربع هزائم.

وقال أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي «انه دائما شعور جيد أن تحقق الفوز، لا سيما بالقميص الذهبي والبنفسجي».

وتابع اللاعب الذي قاد كافالييرز الى لقب الدوري عام 2016 «أحاول فقط أن أبني أدائي كي أتمكن من التغلب عليهم من كل الجوانب، من خارج القوس، من المسافة المتوسطة وتحت السلة». فيما أشاد مدرب ليكرز فرانك فوغل بالمستويات الرائعة التي لا زال يقدمها ابن الـ36 عاما «انه أمر رائع أن تراه لا يزال قادرا على تقديم هكذا أداء. من الواضح انه اراد الفوز ضد فريقه السابق. قدم احدى أفضل مبارياته».

وأضاف أنتوني ديفيس 17 نقطة و10 متابعات فيما سجل كل من دينيس شرودير وكنتايفيوس كالدويل-بوب 10 نقاط. ويحتل جاره في المدينة كليبيرز المركز الثاني مع 13 انتصارا واربع هزائم وهو يحل على اتلانتا هوكس الثلاثاء بغياب الثنائي كواهي لينارد وبول جورج بسبب بروتوكولات فيروس كورونا المستجد وفق ما أعلن النادي.

ولم يحدد الاخير السبب الرئيسي لغيابهما بل اكتفى بالذكر انه بداعي «بروتوكولات الصحة والسلامة» فيما سيغيب بات بيفيرلي للاصابة.

وتنص بروتوكولات الدوري على وضع كل لاعب مصاب او كان على احتكاك بشخص مصاب بكوفيد-19 في الحجر الصحي حيث تتراوح الفترة بين اربعة وعشرة ايام.

في مكان آخر، سجل جيمس هاردن 16 من نقاطه الـ20 في المباراة في الربع الاخير ليقود بروكلين نتس للفوز على ميامي هيت 98-85.

وأضاف كيفن دورانت 20 نقطة ايضا و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة ليساهم في قيادة الفريق الى الانتصار الحادي عشر هذا الموسم مقابل 6 هزائم.

كما سجل كايري ايرفينغ 16 نقطة و12 لجو هاريس و11 لدي أندري جوردان ليساهموا في الحاق الهزيمة العاشرة بميامي مقابل ستة انتصارات. وقال هاردن الذي وصل الى بروكلين نتس مطلع الشهر بصفقة تبادل «لقد لعبت دورا لثماني سنوات (في هيوستن) حيث كنت أسيطر وأتحكم بالكرة. الآن التجربة مختلفة لي ولكنها لا زالت جيدة».

وتابع «مازلت العب كرة السلة في النهاية. انه أمر ممتع. ما ان نجد الايقاع ستكون الامور اسهل بالنسبة لنا».

