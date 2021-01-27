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دوليه

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هدف تاريخي لخيتافي مقابل خمسة لبلباو


سجل خيتافي هدفا دون في تاريخ مسابقة الدوري الاسباني لكنه خسر بنتيجة عريضة أمام مضيفه أتلتيك بلباو. وتلقى خيتافي أكبر خسارة في مبارياته هذا الموسم، عندما هُزم أمام مضيفه أتلتيك بلباو 5-1 أول من امس في المرحلة العشرين من المسابقة.
وافتتح كوكوريلا التسجيل لصالح الضيف في الثانية 18 مسجلا أسرع هدف لخيتافي في الليغا عبر تاريخه لكن راوول غارسيا عدل النتيجة لصالح بطل السوبر الاسباني (12).
وأضاف ياراي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني (50) قبل أن يعود غارسيا ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (61).
ونجح البديل أليكس بيرنغوير في وضع بصمته بعد مشاركته بدقيقتين مضيفا الهدف الرابع (75)، قبل أن يختتم دي ماركوس خماسية بلباو (82). ورفع الفائز رصيده الى 24 نقطة مقابل 23 لخيتافي.


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