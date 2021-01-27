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دوليه

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ميسي يتعلم اللغة الفرنسية


ربط الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، نفسه بالانتقال الى باريس سان جرمان الفرنسي خلال الموسم المقبل. وينتهي عقد ميسي مع البارشا في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد حتى الآن.
ووفقا لبرنامج «الشيرنغيتو» الاسباني، فان ميسي وعائلته يحصلان الآن على دروس في اللغة الفرنسية، استعدادا للخطوة المقبلة في مسيرة البرغوث. وزعمت العديد من التقارير الفرنسية والاسبانية أن باريس يريد الجمع بين ميسي وصديقه نيمار دا سيلفا في فريق واحد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن أكثر من مرشح على رئاسة برشلونة أكد قدرته على اقناع ميسي بالبقاء مع البارشا، في حالة النجاح بالانتخابات.


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