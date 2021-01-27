تفوق لولوة وأبرار في «رفع الأثقال»

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حققت اللاعبة لولوة المركز الأول في فئة وزن 71 كغ ضمن بطولة السيدات الأولى المفتوحة لرفع الأثقال التي ينظمها اتحاد اللعبة، وجاءت رباب العنزي في المركز الثاني وروان الصراف في المركز الثالث. ونالت أبرار الفهد المركز الأول في فئة 76 كغ تلتها لولوة الفهد في المركز الثاني في حين احتلت ليال مصطفى المركز الثالث. وقالت رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد شهد بهبهاني ان البطولة شهدت منافسة قوية وندية بين المتسابقات. وأضافت بهبهاني أن البطولة التي انطلقت الأحد الماضي على صالة الاتحاد في نادي التضامن تستهدف اعداد المشاركات للاستحقاقات الخارجية.

