الكويت والعراق في لقاء أكثر من «ودي»

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يلتقي الأزرق مع نظيره العراقي في 06:00 مساء اليوم على ستاد جذع النخلة بالبصرة في لقاء ودي دولي ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023. وحظي وفد الأزرق باستقبال حافل من الجانب العراقي واهتمام كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وتنتظر الأزرق مباراتان حاسمتان أمام أستراليا يوم 25 مارس المقبل، وأمام الأردن بعدها بخمسة أيام ضمن المجموعة الثانية للتصفيات التي يتصدرها المنتخب الأسترالي برصيد 12 نقطة بفارق نقطيتن عن الأزرق والأردن.

وأجرى الاسباني أندريس كاراسكو مدرب الأزرق تعديلات على قائمة الفريق الذي خسر أمام فلسطين بهدف دون رد ودياً الأسبوع الماضي، حيث ظهر المنتخب بصورة سيئة للغاية في الظهور الأول تحت اشراف المدرب الجديد.

ويبدو من معدل أعمار اللاعبين المستدعين للقائمة أن كاراسكو يهدف الى بناء فريق شاب مع بعض عناصر الخبرة مثل بدر المطوع وفهد الهاجري وفهد حمود وسليمان عبد الغفور.

وتحظى مواجهات المنتخبين باهتمام كبير من الجماهير نظراً للعلاقة التاريخية بينهما والمواجهات الكثيرة التي جمعتهما سواء في بطولات كأس الخليج أو المباريات القارية، لعل أشهرها نهائي كأس «خليجي 4» في الدوحة التي انتهت بفوز الأزرق 4-2.

وبشكل عام تواجه المنتخبان 39 مرة فاز العراق في 16 منها، مقابل 14 للأزرق فيما كان التعادل حاضراً في 9 مناسبات آخرها في العام 2018 في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد علي صباح السالم وانتهت بنتيجة 2-2.

وتدرب الأزرق أمس على ملعب المباراة بعد يوم واحد من وصوله براً، وكان قبلها خاض تدريباً صباحياً خفيفاً على ملعب الاتحاد قبل المغادرة الى البصرة.

في المقابل، استدعى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش 23 لاعباً للمباراة قبل أن يستبعد مازن فياض بسبب الاصابة، وفضل كاتانيتش عدم استدعاء أي لاعب بديل. ويتصدر «أسود الرافدين» المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن البحرين و5 نقاط عن ايران.

ويدير المباراة طاقم تحكيم قطري بقيادة سلمان فلاحي، وفيصل الشمري مساعد أول وجمعة بورشيد مساعد ثاني والحكم الرابع الدولي العراقي واثق محمد، فيما سيكون علاء عبد القادر مراقبا للحكام.

