المطوع يدعو إلى زيارة العراق

محلية

دعا قائد الأزرق بدر المطوع المنتخبات الى زيارة العراق واللعب فيها بعد الاستقبال الكبير والحفاوة التي لقيها وفد الأزرق بعد الوصول الى العراق أول من أمس. وأضاف المطوع: «هذا الاستقبال الرائع يؤكد عمق العلاقات بين العراق والكويت، فقد شعرنا بحب الجماهير العراقية والاعلام الرياضي العراقي منذ دخولنا منفذ سفوان والى مقر اقامتنا». ولفت الى التنظيم الرائع في الاستقبال وكذلك التدابير الأمنية التي لجأ لها الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة والتي كانت على أعلى مستوى وتؤكد قدرة العراق على احتضان المباريات الدولية والبطولات في قادم الأيام.

