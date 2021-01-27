درجال: مرحباً بكم.. ننتظركم جميعاً في «خليجي 25»

محلية

قال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ان «زيارة وفد المنتخب الكويتي بهذا العدد الكبير الذي يضم رياضيين ورواد واعلاميين من البلد الشقيق يبعث برسائل اطمئنان للعالم أجمع بأن العراق يعيش بوضع مستقر ويمتلك مؤهلات استضافة البطولات الدولية»، مضيفا أن زيارة الوفد الكويتي سَتُسهم بدعم ملف العراق لاستضافة بطولة «خليجي 25»، ولا سيما أن البصرة تمتلك ملاعب كبيرة تضاهي الملاعب العالمية، ومشدداً على ان زيارة الوفد الكويتي تحمل «رسالة حب وثقة ولها دلالات مهمة».

وكان درجال استقبل وفد المنتخب الوطني بفندق الشيراتون، بصحبة محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم أياد بنيان، بعد وصول الوفد عصر الأول من امس براً عَبرَ منفذ سفوان الحدودي، اذ حظى الوفد باستقبال حافل من الحكومة المحلية بالبصرة وشخصيات رياضية وحشد اعلامي وجماهيري الى جانب القنصل الكويتي في المحافظة بداح الدوسري.

وحول تأخر وصول اللجنة التفتيشية الخليجية الى البصرة والتي يفترض ان تقف على استعدادات العراق لـ«خليجي 25» ذكر درجال «ان ذلك كان بسبب خطا الهيئة التطبيعية العراقية بعدم ارسال تاشيرات الدخول بالكامل الامر الذي اخر اجراءات الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد». ولفت درجال الى ان «العراق يلمس يقينا ثقة الاشقاء الخليجيين بقدرة بلاده عموما والبصرة تحديدا في استضافة خليجي 25»، مضيفا بقوله: «مرحبا بكم.. ننتظركم جميعا في خليجي 25».

