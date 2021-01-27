الجابر: 3 بطولات لـ«مراحل التنس» في فبراير

محلية

كشف رئيس اتحاد التنس الشيخ أحمد الجابر عن أن الاتحاد سينظم ثلاث بطولات مصغرة خلال شهر فبراير المقبل للفئات الثلاث (السن العام وتحت 18 سنة وتحت 16 سنة)، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجابر مع لاعبي المنتخب الوطني للناشئين والشباب بحضور مدير عام أكاديمية رافا نادال الكويت، مارتن بلجريفر ورئيس الهيئة التدريبية بالأكاديمية نونو ماركيز وذلك بمقر الاتحاد في مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس.

وحضر الاجتماع أمين السر العام للاتحاد فالح العتيبي وأمين الصندوق علي الديحاني وعدد من لاعبي المنتخب الوطني للسن العام ومدربي المنتخب محمد الغريب وعبد الله مقدس ومحمد صديق .وفي بداية الاجتماع رحب الجابر باللاعبين الناشئين والشباب الذين جاءوا الى مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس للمرة الأولى، معربا عن سعادته باستئناف التدريبات وعودة الحياة من جديد الى اللعبة والرياضة بشكل عام في الكويت.

وشكر اللجنة الثلاثية المكونة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية على موافقتها على عودة التدريبات والنشاط الرياضي لفئتي الناشئين والشباب مع ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما استعرض الجابر برامج الاتحاد للفترة المقبلة، مؤكدا أنه على الرغم من تأجيل بطولة الكويت المفتوحة للتنس.

وطالب جميع اللاعبين ببذل قصارى جهودهم في التدريبات والاستفادة القصوى من امكانات مدربي الأكاديمية وجميع مرافق المجمع، وشكر لاعبي السن العام على التزامهم في التدريبات خلال الفترة الماضية، وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصل اليه بعضهم وهو ما شاهده في نهائيات بطولة الماسترز التي نظمتها الأكاديمية بالتعاون مع الاتحاد في الشهر الماضي.

وطالب الجابر اللاعبين الناشئين والشباب بأن يسيروا على نهج لاعبي السن العام في الالتزام في التدريبات حتى يصلوا الى مستوياتهم . وأضاف الجابر أن الاتحاد يخطط لتنظيم عدد من البطولات الدولية كالفيوتشرز والتشالنجرز وذلك في الفترة المقبلة بعد تحسن الظروف الصحية العالمية. وأعرب عن أمنياته بحضور أفضل لاعبي دول مجلس التعاون الخليجي بعد رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وذلك لمشاركة أخوانهم لاعبي المنتخب الوطني في التدريبات لتحقيق الاحتكاك المطلوب بما يعود بالفائدة على الجميع.

بدوره، تحدث مارتن بلجريفر عن استعداد الأكاديمية لتدريب لاعبي المنتخب كما استعرض البرامج التدريبية التي ستقدمها الأكاديمية للاعبين في الفترة المقبلة بهدف رفع مستواهم من كل النواحي البدنية والفنية والذهنية من خلال ما تتمتع به الأكاديمية من كفاءات تدريبية متميزة وما تحويه من مرافق وأجهزة عالمية .وقال رئيس الهيئة التدريبية نونو ماركيز أن الأطقم الفنية بالأكاديمية أبلت بلاءً حسناً في تدريب لاعبي المنتخب الوطني للسن العام خلال الفترة الماضية وأعرب عن سعادته بالبدء في تدريب اللاعبين الناشئين والشباب وركز على أهمية الوقوف على مستوى اللاعبين كخطوة أولى والتي سيتم على أساسها وضع البرامج والخطط التدريبية التي تناسب مستوياتهم.

