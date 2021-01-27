العربي انفرد في صدارة «الطائرة»

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انفرد العربي بصدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بعد فوزه الصعب على الكويت 3-2، وخسارة كاظمة أمام القادسية 1-3 أول من أمس ضمن الجولة قبل الأخيرة من منافسات القسم الثاني. ورفع العربي رصيده الى 16 نقطة في مقدمة الترتيب يأتي خلفه الكويت وكاظمة بـ 15 نقطة، والقادسية 14 نقطة، فيما تقابل الجهراء (10 نقاط) والشباب (8 نقاط) في ختام الجولة في وقت متأخر مساء أمس.

وضمنت الفرق الأربعة الأولى التأهل الى المربع الذهبي الذي سيقام بنظام الدوري وسيلعب كل فريق بالرصيد ذاته الذي يجمعه في الدور الحالي، كما سيطبق النظام العالمي في احتساب النقاط في منافسات المربع الذهبي اذ سيحصل الفائز 3-0 أو 3-1 على 3 نقاط مقابل لا شيء للخاسر، فيما يحصد الفائز 3-2 نقطتين فقط مقابل نقطة للمهزوم.

وأثبت العربي جديته في المنافسة على اللقب بعد أن كرر انتصاره على الكويت الذي تقدم في الشوط الأول 25-18، قبل أن يعادل العربي الأرقام بصعوبة 25-23، ثم انهى الشوط الثاني 25-18، وعادل الكويت النتيجة في الشوط الرابع بالفوز 25-20 ليلجأ الفريقان الى شوط فاصل انهاه العربي لصالحه 15-11 محققاً انتصارا مهما وضعه في الصدارة. فيما ثأر القادسية من كاظمة حيث تقدم الأصفر في الشوط الاول 25-20، والثاني 25-16، قبل أن يفوز كاظمة في الشوط الثالث 25-19، وحسم الأصفر المباراة بالفوز في الشوط الرابع 27-25.

