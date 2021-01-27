الكويت والقادسية في «قمة السلة»

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يتواجه الكويت مع القادسية في 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المربع الذهبي في دوري كرة السلة والتي تشهد لقاء آخر يجمع كاظمة مع الجهراء في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويمتلك الأبيض والأصفر نقطتين لكل منهما من فوزهما في الجولة الاولى على كاظمة والجهراء اللذين يملكان في رصيدهما نقطة الخسارة. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين ثم يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي بنظام “بلاي أوف” من ثلاث مباريات يتأهل الى النهائي الفائز في مباراتين منها.

وتعتبر مواجهة الكويت مع القادسية هي الاقوى في البطولة نظرا لتنافس الطرفين على الالقاب في اغلب البطولات السابقة، الا أن المستوى الذي قدمها الفريقان لغاية الآن يرجح كفة الكويت الذي يبدو أكثر جاهزية من بقية الفريق. ويتميز الابيض بالاستقرار الفني بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز الذي يمتلك تشكيلة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم أفضل المستويات مثل الشقيقين حمد ومحمد عدنان، حسين الخباز، الكسندر الغيص، عبدالله الشمري وتركي حمود.

في المقابل يحاول القادسية الذي شهدت صفوفه بعض التغييرات هذا الموسم، مواصلة تقديم عروضه القوية وتحقيق نتيجة ايجابية أمام خصمه.

ويعتمد مدرب الاصفر الليتواني لوكاس مندوجاز على لاعبيه فهاد السبيعي، عبدالله الصراف، عبدالله توفيق، أحمد الفضلي، محسن مرتضى وعبدالرحمن السهو. وفي اللقاء الثاني يسعى كاظمة والجهراء الى تعويض هزيمة الجولة الماضية وتحقيق الانتصار الاول في المربع الذهبي. ويعول كاظمة على نجومه احمد البلوشي وعبدالله ابراهيم ويوسف بورحمة واحمد المطيري. فيما يعتمد الجهراء على لاعبيه عبدالعزيز الحميدي، ومحمد اشكناني وسعود العنزي واحمد درويش. وفي منافسات الدور التأهيلي فاز الشباب على التضامن 83-60، والقرين على العربي 86-59.

