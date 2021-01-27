استعدادات أمنية خاصة

محلية

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اكمال استعداداتها الخاصة لتأمين مباراة الأزرق ومضيفه العراقي في المدينة الرياضية مساء اليوم. وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم مدنف ان جميع الآراء تذهب الى تأييد خلية الأزمة العالمية في عدم حضور الجماهير لمباراة العراق والكويت خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا الى ان الجميع يسعى جاهدا لنجاح المهرجان الرياضي واظهار الصورة المشرقة للبصرة والرياضة العراقية. واوضح ان القوات الأمنية ستقوم بتأمين المحيط الخارجي للمدينة الرياضية واسناد قوة أمن الملاعب على البوابات الرئيسة، مؤكدا ان القوات الأمنية على استعداد كامل لاستقبال دورة «خليجي 25»، وتم الأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب من خلال القيام بعدة ممارسات للقوة المكلفة بواجب تأمين الحماية المنشآت الرياضية في المحافظة.

