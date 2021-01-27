«عمومية الجهراء».. غامضة

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يكتنف الغموض مصير الجمعية العمومية غير العادية لنادي الجهراء المقرر لها ان تعقد في الساعة الرابعة مساء اليوم في ستاد مبارك العيار في ظل رفض مجلس ادارة النادي لهذه الدعوة واعتبارها مخالفة للنظام الاساسي ووفقا لتأكيدات الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية، في حين الدعوة للاجتماع تأتى تنفيذا من قبل اللجنة الانتخابية لطلب عضوين من الجمعية العمومية بعدما اعتبرا ان المجلس غير قانوني بكونه لم يعقد اجتماعا خلال 3 اشهر وبذلك ان جدول الاعمال للجمعية سيشمل على:

- تفعيل المادة 45 فقرة 2 من النظام الاساسي للنادي من قبل اللجنة الانتخابية واعتبار المجلس مستقيلا لعدم اجتماعه لمدة 3 اشهر متتالية.

- النظر في اختيار لجنة مؤقتة مكونة من 5 أعضاء من الجمعية العمومية يكون لها الصلاحيات المنوط بها المجلس حسب النظام الاساسي للنادي.

- يقتصر الحضور على الاعضاء الذين مضت على عضويتهم سنتان فاكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية.

وفي ظل هذه الدعوة فان النادي ألمح بأنه سيستدعي وزارة الداخلية لمنع عقد الاجتماع لانه يعتبره مخالفا للقانون والنظام الاساسي.

