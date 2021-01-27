الشطي: الميزانية بحاجة لأسعار نفط بين 70 إلى 80 دولاراً

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توقع الخبير النفطي محمد الشطي ان تتحسن أسعار النفط الكويتي خلال العام الحالي وتصعد الى 60 دولاراً للبرميل خصوصا مع النصف الثاني من العام والتي قد يشهد فيها العالم استقراراً من تداعيات جائحة كورونا وتوفر اللقاح بشكل تجاري لجميع الدول، وهو الامر الذي سيسرع من عودة الحياة الى طبيعتها وعودة حركة الطيران بشكل تدريجي ومتسارع. وأوضح الشطي خلال ندوة افتراضية بعنوان (آفاق الاقتصاد العالمي واسعار النفط الخام لعام 2021) والتي نظمتها إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط أمس، الاسعار التي تدور في فلك 70-80 دولاراً للبرميل تعتبر مريحة نوعا ما الى دول الخليج العربي وتحقق بعض التوازن في الميزانيات.

وذكر الشطي ان تحسن اسعار النفط تصب في مصلحة ميزانيات دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر للدخل، بيد أن الشطي شدد على ضرورة وضع آليات لتنويع الاقتصاد وتحفيف العبء على الميزانيات الخليجية وتنفيذ برامج إصلاح فورية خصوصا مع عدم استقرار اسعار النفط وتعرضها لهزات كبيرة مع اختلاف الاوضاع السياسية والصحية العالمية.

تعافي أداء الاقتصاد

وأشار الشطي إلى أن العام الحالي من المتوقع أن يشهد تعافياً وأداء الاقتصاد العالمي مع توقع الاقبال على لقاح كورونا في العالم خصوصا في النصف الثاني من 2021 وما يعنيه ذلك من تحول في مسار الاقتصاد العالمي نحو التعافي عند نسبة تفوق 4% ويساعد في ذلك الحزم المالية التي ضمنتها الحكومات لدعم جهود التعامل مع جائحة كورونا ودعم النشاط الاقتصادي.

وذكر ان تحسن الطلب على النفط مع عودة الحياة الى طبيعتها بوتيرة أفضل عما كانت عليه في 2020 من شأنه ان يدعم تعافي اقتصادات المنتجين عموما وفي الخليج العربي، مشيرا الى ان عام 2021 هو عام التميز والتعافي في كل المجالات وتخطي جائحة كورونا وعودة الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وعلاقات أفضل بين التكتلات الاقتصادية في العالم مع بداية الإدارة الأميركية الجديدة.

وأشار الشطي إلى ان التقديرات الأولية تشير بأن مخزون النفط في العالم قد انخفض بمقدار مليوني برميل يوميا في شهر ديسمبر 2020، الا ان المخزون النفطي مازال عاليا ويمثل 11% أعلى مما كان عليه في العام السابق، ولذلك يعتبر قرار أوبك+ والمبادرة السعودية للخفض الاضافي علامة فارقة في توفير أجواء ايجابية في أسواق النفط من خلال تقييد المعروض وتشجيع السحوبات من المخزون النفطي وتغير في هيكلة الأسعار إلى الباكورديشين.

الصين ورقة مهمة

ونوه الشطي إلى بنك سيتي يتوقع في دراسة حديثة ان أسعار النفط ستتعافى إلى 60 دولاراً للبرميل منذ الربع الثاني من عام 2021 وممكن ان تقفز إلى 65 دولاراً للبرميل وهي مؤشرات ايجابية تؤكد التحول المتوقع في أسواق النفط خلال عام 2021 بناء على تحسن في اساسيات السوق النفطية، لكن البنك بالرغم من توقعاته المتفائلة وهي تصب في مصلحة الاقتصاد والمنتج والصناعة والاستثمار، إلا ان البنك يضع نطاق يقيد فيه حركة الأسعار خلال العام الحالي وفق افتراضات معينة. وذكر ان هناك عوامل ايجابية قد تتحكم في اسعار النفط وتصب في مصلحه توازن السوق ورفع الأسعار إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل خلال المرحلة المقبلة تتمثل أي انقطاع للإنتاج في بلدان منتجة للنفط بسبب عوامل فنية وسياسية، او خفض طوعي إضافي من السعودية اول دول مجلس التعاون الخليجي، أو تعافي بوتيرة اسرع من المتوقع في الطلب او قيام الإدارة الأميركية بتشريعات تحد من الزيادة انتاج النفط الأميركي تماشيا مع الشروط البيئية.

سيناريوهات أسواق النفط

وحول السيناريوهات التي ترسم مستقبل أسواق النفط خلال العام الحالي، قال الشطي أنه يمكن تصور ثلاثة السيناريوهات، السيناريو الأساس وهو مبني على التوصل إلى علاج فعال في منتصف 2021، تعافي أداء الاقتصاد عند نسب تفوق 4%، الإدارة الأميركية الجديدة تعمل من أجل علاقات أفضل مع دول العالم وتتعاون تحت مظلات منظمة التجارة الدولية وتهتم باتفاقات باريس بشأن المناخ، هذا كله يصب في الجملة في مصلحة أداء الاقتصاد العالمي ويزيد في النشاط الصناعي والاقتصادي والنقل ويدعم ذلك الحزم المالية ويعود الطلب على النفط للتعافي بشكل ملحوظ مع انتشار استخدام اللقاح بشكل تجاري في منتصف 2021، أوبك بلس ملتزمة بتوازن السوق والسعودية تخفض انتاجها بمقدار مليون برميل يوميا خلال شهري فبراير ومارس وينعكس ذلك إيجابا على سحوبات المخزون، وتزداد وتيرة السحوبات من المخزون النفطي في العالم خلال 2021 و 2022 وطبعا هذه الأجواء تنعكس بشكل واضح على أسعار النفط حيث تتحول اساسيات السوق النفطية بشكل تدريجي من فائض إلى عجز ويترجم هذا في أسعار النفط حيث تصبح في حالة الباكورديشين لتشجع السحوبات من المخزون النفطي، ليصل المعدل في 2021 عند 60 دولاراً للبرميل لنفط خام الإشارة برنت.

اما السيناريو الاخر فهو يدور حول تفاؤل يفوق سيناريو الأساس انتشار واسع وفعال للقاح لعلاج فيروس كورونا يكون له تأثير إيجابي كبير على الطلب على النفط وتعافي حركة الطيران بوتيرة أسرع من التوقعات وهو ما يدفع بأسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في 2021. والسيناريو الأخير وهو يمثل حاله الضعف من خلال انتشار الموجه الثانية من «كورونا» وتعثر علاج «كورونا»، وعدم الالتزام باتفاق أوبك بلس وهو ما يعني استمرار حال اختلال ميزان الطلب والعرض وضغوطات على أسعار النفط لتدور حول 45 دولاراً للبرميل وهو ما يؤثر على المعروض وأوضاع الصناعة والاقتصاد وسرعة التعافي في قطاع التكرير والملاحة الجوية.

