تماضر الخالد: الخطوات الإيجابية التي اتخذتها «أوبك» ستدعم الأسعار

مال وأعمال

قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح في مداخلة لها خلال الندوة الافتراضية الاقتصادية بعنوان (آفاق الاقتصاد العالمي) إن الخطوات الايجابية التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها من الخارج (أوبك+) ستدعم الاتجاه الصعودي لأسعار النفط خلال النصف الأول من 2021. وأشادت بقرار المملكة العربية السعودية في خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، وهي بادرة حسن نوايا أعطت السوق النفطية جرعة تفاؤل كبيرة بتحسن الاسعار. وذكرت ان توفر اللقاحات ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوسع دول العالم في تطعيم مواطنيها من شأنه أن يدعم الطلب مرة أخرى على الخامات، وهو ما دفع الأسعار لذروتها في عدة أشهر أخيراً، إضافة إلى آمال أخرى متعلقة بتعافي الطلب من حزم التحفيز الضخمة التي تنفذها الولايات المتحدة الاميركية والتي من شأنها أيضا أن تدعم صعود الأسعار.

