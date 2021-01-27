جني أرباح يهبط بالبورصة

مال وأعمال

تراجعت بورصة الكويت ، بفعل عمليات مضاربة اعتيادية بعد الصعود اللافت للبورصة والعديد من الأسهم في الجلسات الأخيرة، وذلك بهدف جني الأرباح السريع.

وهبط المؤشر العام للبورصة الكويتية في ختام جلسة بنحو 0.05%، كما تراجع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.23% و0.39% على الترتيب، بينما كان السوق الأول الناجي الوحيد من التراجعات بعدما ارتفع امس بنحو طفيف نسبته 0.01%.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر «رئيسي 50» سجل م تراجعه الأول منذ جلسة 6 يناير 2021، وهو ثاني تراجع له هذا الشهر بعد سلسلة من الارتفاعات دامت طوال 13 جلسة.

وشهدت التداولات اليوم زيادة ملحوظة على مستوى الكميات، لتصل إلى 495.3 مليون سهم كأنشط حجم تداول في العام الجديد 2021، فيما تراجعت السيولة اليوم بنحو 10.2% لتصل إلى 46.2 مليون دينار مقابل 51.44 مليون دينار باول من أمس.

قطاعياً، سجلت مؤشرات 4 قطاعات هبوطاً اليوم بصدارة الخدمات الاستهلاكية الذي تراجع 0.95%، بينما سجل 7 قطاعات أخرى ارتفاعاً يتصدرها المواد الأساسية بنمو نسبته 1.08%، فيما استقر قطاعا المنافع والرعاية الصحية.

على صعيد الأسهم، تصدر «أصول» القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت بعدما تراجع بنحو 5%، فيما تصدر سهم «اكتتاب» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة كبيرة تجاوز 21%. وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.56 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 0.12%، بينما تصدر سهم «الأولى» نشاط الكميات بتداول 85.17 مليون سهم مُرتفعاً بواقع 5.21%.

