إشكاليات الإعلام العربي والثقافة

آراء

من أهم وأخطر الجهات التي تكون فكر ومشاعر والتزامات الشباب العربي، ايجابا وسلبا، بناء وهدما، هي منظومة الاعلام العربي، بكل أشكالها ومختلف أنواع وسائلها. وبعد أن تخلخلت تركيبة الأسرة العربية وضعفت، وبعد تراجع أدوار وفعالية المؤسسات التعليمية العربية، انتقلت مسؤولية رعاية الثقافة العربية، فكرا وممارسة وقيما وسلوكا وتناغما مع كل مكونات التنمية العربية الانسانية الشاملة،.. انتقلت تدريجيا وصعودا الى المنظومة الاعلامية العربية تلك. وشيئا فشيئا ستنتقل الى حضن المنظومة الاعلامية العولمية أو الأجنبية، الفائقة في امكانياتها التأثيرية وفي تمويلها المالي الكبير.

واذن فما عادت مسؤولية المنظومة الاعلامية مقتصرة على مسؤولياتها السابقة من نقل الخبر والتسلية والتعليقات الآنية العابرة وخدمة نظام الحكم في كثير من الأحيان، وانما أصبحت أشمل وأعقد وأكثر فاعلية في أعماق المجتمع والانسان. ولأنها كذلك اصبح لزاما دراستها لمعرفة طبيعتها الجديدة المتقلبة ولفهم منهجيات عملها.

والسبب والهدف؟ إنها توعية الشباب بتأثيراتها السلبية الكثيرة من جهة وتوجيههم نحو الاستفادة من امكانياتها الايجابية الهائلة من جهة أخرى.

دعنا في مداخلة اليوم نركز على تحليل ونقد بعض الأخطاء والانحرافات ونقاط الضعف التي تميز قسما كبيرا من مسار المشهد الاعلامي العربي الحاضر.

أولا: في مركز الاشكاليات هو عدم اسناد دور أساسي تثقيفي وتحفيزي واضح للاعلام في خطط التنمية العربية، بحيث يلعب مهمة محددة في اسناد كل مكونات خطط التنمية الأخرى، مناقشة وتقييما ونشرا على نطاق جماهيري واسع. عدم الاندماج التام في كل خطوات تلك الخطط، من بدايتها حتى وصولها الى نهايتها، يجعل الاعلام مكتفيا بنقل أخبار الخطط أو تقديم الملاحظات العابرة بدلا من لعب دور تفاعلي مع مسيراتها التنفيذية في الواقع.

ثانيا: هناك ملاحظات كثيرة على تعامل وتفاعل الاعلام العربي مع مشاهديه ومستمعيه. وهي ملاحظات مبثوثة في ألوف المقالات ومئات الكتب التي حاولت تقييم هذا الحقل المهم من مثل التركيز على الآني والعابر بشكل سطحي مبسط يتجاهل التاريخ والمسببات والمسببين، أو السقوط في استعمال التعابير التي تصدر عن الدوائر الاستعمارية من أجل خلط الأوراق وتشويش ذاكرة الأمة، أو قلب الحوارات الى معارك وتلاسنات فيما بين الأضداد والثنائيات السياسية والطائفية وايصالها الى الاضرار أو الاختزال للموضوع الأصلي، أو المساهمة في خلق خلافات جانبية عبثية فيما بين عناصر الحراكات الجماهيرية بدلا من تقريب وجهات النظر وتسهيل التفاهم المشترك، أو الانغماس دون وعي أو بسبب التنافس في دوامات الكذب أو بالونات الهواء الصادرة عن دوائر مشبوهة، أو الدخول في ألاعيب الشخصنة والتألية الانتهازية لهذا القائد أو ذاك الحاكم، أو تفضيل مصادر الخبر والتحليل القادمة من الوكالات الأجنبية على تلك الصادرة عن الجهات العربية، أو أخيرا قبول املاءات الاعلان والمعلنين بالنسبة لأوقات العرض ونوعية البرامج والسلم الاعلامي المصطنع. انها قائمة طويلة مليئة بالعلل، خصوصا اذا دخلنا في مواضيع المحطات الدينية المتزمتة الطائفية المجنونة أو اقتربنا من محطات الغناء والرقص المجوني الغرائزي أو من المحطات الرياضية المهيمنة على عقول وأفئدة الشباب العرب.

ولا شك أن كل تلك الجوانب السلبية في الممارسة الاعلامية لها تأثيراتها البالغة على الانسجام والتفاهم القومي العروبي، وعلى شتى حقول الأمن القومي العربي المشترك، وعلى التزامات وسلوكيات وتوجهات وهوية الفرد العربي في حياته الخاصة والعامة. ويكفي أن يشاهد ويستمع الانسان لما يعرض أو يقال من بذاءات وأكاذيب وفبركات عند أي خلاف فيما بين أنظمة الحكم العربية، حتى يعرف الانسان الأخطار الهائلة المتواجدة في الاعلام العربي، عندما لا تضبطه القيم والالتزامات الوطنية والقومية والمشتركات الحضارية الكثيرة.

فاذا اضفنا الى ذلك الاعلام المسيطر عليه والذي يعمل ضمن محددات، اذا اضفنا اعلام التواصل الاجتماعي، بما يحمل من سوءات ويمارس من جنون وبلادات، أدركنا حجم هذه الاشكالية الجديدة التي تساهم في تسطيح وتشويه واغواء ثقافة الانسان العربي. ليست تلك مشكلة فقط، انها جحيم آخر يضاف الى جحيم السياسة والاقتصاد الذي يعيشه العرب حاليا.

