العالم بعد ترامب

آراء

يبدو أن العالم يتجه نحو عصر جديد، نحو ما يسمى باعادة اختراع اليقين، هو تماما ما كان يسود قبل أربع سنوات، وهو كذلك بعد أن أرخت ليالي الانتخابات الأميركية سدولها، بالتحديد بعد أن جاء الى البيت الأبيض رئيس جديد يختلف في هويته وفي كنيته، وفي توجهاته عن سلفه الجمهوري العنيد، منذ غابر العصور والحزبين الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية يختلفان ربما في كل شيء، الا على مصلحة أميركا العليا، يختلفان في التفاصيل الصغيرة، لكنهما يتفقان في القضايا القومية والوطنية الكبيرة، برامج كل حزب تضع الصالح الأميركي فوق كل اعتبار، لكنها تضع أساليب التنفيذ تحت سيطرة الخصوصية المفرطة التي يتمتع بها كل حزب.

دخل جو بايدن الى البيت الأبيض وهو محمل برسائل عديدة، بقرارات استباقية «سابقة للتجهيز»، جميعها جاءت لتمحو من الذاكرة قرارات أخرى يرى السائد الأميركي أنها ضد طبيعة «الاتحاد»، وأنها لا تتفق وحقوق الانسان، بل وأنها تعاند المسار الديموقراطي والحضاري الطويل منذ جورج واشنطن حتى «احتفالات جينيفر لوبيز «بتنصيب بايدن».

الأول: هدم الجدار العنصري العازل مع المكسيك.

الثاني: اعادة الولايات المتحدة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية لتضع يدها في معصم المجتمع الدولي مجددا من أجل ما أسماه بالمواجهة الجماعية ضد جائحة كورونا.

الثالث: العودة الى منظمة التجارة العالمية W.T.O.

الخامس: العودة الى اتفاقية المناخ، حماية لما تبقى من ثقب الأوزون وتجنبا لـ»الانهيار الكوني الرهيب».

السادس: اعادة النظر في جميع القرارات الخاصة بمنع تجنيس كل طفل يولد على الأرض الأميركية.

السابع: فتح التأشيرات لمواطني دول اسلامية عديدة كان قد تم غلق الباب في وجهها خلال فترة حكم ترامب.

الثامن: اتخاذ تدابير من شأنها انهاء الحرب التجارية مع جمهورية الصين وتهدئة الأوضاع في البحر الأصفر وأهمها ما يتعلق بالوضع الحرج لجزيرة تايوان وتلك الأوضاع المرتبطة بحالة هونج كونج.

التاسع: وضع الملف النووي الايراني ضمن ما أطلق عليه «أولويات ملحة» بعدما اعتراه من تصدع في عهد الرئيس السابق ترامب.

العاشر: انهاء التوتر في شرق المتوسط باتخاذ مواقف أكثر وضوحا من تلك التي كان ترامب يتلاعب بها مما شجع تركيا على الخوض في مناطق «غير قانونية» للتنقيب عن الغاز والنفط والعدوان على حقوق قبرص واليونان التاريخية في تلك المنطقة المشتعلة دائما.

و.. غير ذلك من القرارات العاجلة التي اتخذها بايدن قبل أن يخلع سترة التنصيب ويتجه الى غرفة نومه بعد يوم عصيب انتهت مشاهده على خير ومن دون خبر مزعج، أو اعتداء آثم، أو مفاجآت غير سارة.

العالم بعد ترامب، لن يكون مثلما كان في عصره، بايدن مختلف بكل تأكيد، الجمهوريون سوف يتجهون الى تأييد رئيس ديموقراطي ربما لأول مرة وسط اجماع شبه مطلق من «النواب» و «السينيت» أو الشيوخ على قرارات مصيرية لحماية المؤسسة الأميركية الديموقراطية العريقة، وصون الأمانة التي حملها 46 رئيسا على مدى 230 عاما بالتمام والكمال.

العالم بعد ترامب سوف يكون أكثر تعاطيا مع القادم الأميركي، سوف يكون حفل الزفاف الذي حظي به بايدن قبل أن يذهب الى بيته الأبيض هو الأوفر حظا نظرا لأنه تحقق بعد شق الأنفس، بعد مراوغات مع المنافس العتيد، ووسط منافسات ومناكفات واحتدامات وتظاهرات لم تشهدها أميركا ربما في عصورها الملونة بملايين الألوان، والمطعمة بعشرات الأعراق والعصبيات.

العالم بعد ترامب والعالم في عصر بايدن شيء آخر، مذاق مختلف عند العودة الى اتفاقيات سباق التسلح النووي مع الغريم الروسي، وعند الدخول في نفق التجارة العالمية، التي تقود دفتها الصين، رغما عن أنف أوروبا وأميركا واليابان والنمور الآسيوية السابقة.

العالم بعد ترامب ليس مثلما كان في عصره، هدوء نسبي واحتقان تخفيه ملفات شديدة الحساسية، أهمها قضية الشرق الأوسط، العلاقات مع اسرائيل، وضع القدس، مصير اللاجئين الفلسطينيين، معنى المعنى في العديد من المصطلحات المرتبطة بحق العودة، والدولة غير متقطعة الأوصال، والمصالحة المؤجلة دائما بين الفرقاء في الضفة وغزة.

جميعها.. جميعها ملفات كانت صفيحا ساخنا، وآن أوان البحث فيها ربما ضمن أولويات محتدمة على طاولة الرئيس بايدن، وربما تحت أفق العلاقات القائمة بين كل ما هو ممكن، وكل ما كان موجودا على الأرض المرتعشة، لكن الأكيد أن العالم بعد ترامب لن يكون مثلما كان في عصره.

